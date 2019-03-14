Кристина Крайт разделась ради спасения Байкала

Напомним, китайская компания «Озеро Байкал» из Дацина строила завод по розливу питьевой воды из Байкала в поселке Култук (Иркутская область). С момента, когда местные власти выдали разрешение, прошло больше двух лет, но только сейчас прокуратура провела проверку законности предприятия и выявила нарушения.Чтобы строительство запретили наверняка к делу "подключились" звезды российского шоу-бизнеса, среди которых была и Кристина.9 марта Крайт прибыла на озеро и поделилась впечатлениями:"Сегодня сбылась ещё одна моя мечта. Я на Байкале! В моей жизни все знаковые события случаются спонтанно. В один момент друзья предложили «махнуть на Байкал», а у меня уже все вещи собраны. Это оказался лучший подарок на 8 марта! Особенно благодаря высоким технологиям и возможности все быстро организовать. Как мы распланировали и кто нам в этом помогал, я расскажу в следующем посте, а сейчас я переполнена восторгом и эмоциями. Перед моими глазами раскинулись бескрайние снежные просторы, настоящая ледовая сказка, играющая на солнце миллионами драгоценных отблесков. Тут красиво везде. Пока я ехала на машине я не могла оторваться от пейзажа за окном. Но я даже не представляла, что ждёт меня там, на самом красивом озере нашей страны и мира!!! Это восторг, счастье и ощущение внутренней гармонии, трепета, которые возникают при созерцании истинной мощи природы!".Идеей было не только осмотреть окрестности, но и сделать фотосессию, чтобы после распространить снимки с хештегом #спасемБайкал.Не обошлось и без пикантных кадров в купальнике."Ice babe. Отмороженный контент? Я родилась в Мурманске. Конечно, никто в сугроб меня не выбрасывал для особой закалки, но в садик водили каждый день, при температуре почти -40. Там это тепло, можно даже без шапки ходить. Шутка, шапку я носила. Мы катались на санках, грызли сосульки и были счастливы. Это состояние самое важное, его не заменят ни рестораны Мишлен, ни пятизвездочные отели, ни брендовая одежда. И я всегда понимала, что в жизни самое главное - настрой и самоощущение. Однажды, у меня была съемка в Париже, в жуткую ветреную погоду мы были одеты в тоненькие платья. Это было три года назад, но я до сих пор помню, как меня трясло и у меня стучали зубы. Заказчик был не в восторге от моих синеющих губ и коматозного состояния. Но в один момент я собралась и поняла, что сама себя настраиваю бояться холода. Что заболею и все такое. На самом деле, минута без куртки - это легко перетерпеть, ради отличного кадра. С тех пор, меня не пугают морозы, качающиеся мосты, ветра. Ведь все происходит так, как мы себе придумали и если думать позитивно, чувствовать своё тело и не бояться, жизнь становится гораздо интереснее. Я уверена!"- поделилась Кристина.Фотографии получились очень яркими, сочными и живописными.Помимо этого Крайт дала советы тем, кто так же, как и она, хочет отправиться на Байкал."Пока бежала за псом, потеряла штаны, но сейчас не об этом. Лучшие путешествия начинаются со слов: «А давай!». У нас так вышло и в этот раз! Решив направиться на Байкал, мы поняли, что у нас всего три дня на сборы и организацию. Это крайне мало, чтобы организовать все, особенно, в дикой природе и на другом конце нашей страны. И я очень благодарна @baikalika за то, что они отозвались и все продумали сами, пока мы заканчивали дела в Москве. В Иркутске нас уже ждал утверждённый маршрут и гид, который знает те места, где не ступала нога человека!!! Я видела не поломанные сосульки, хотя знаю, что не всем туристам так повезло, и это супер зрелище! Но полностью нокаутировал меня разлом льда, мне было с одной стороны страшно, с другой - это трепет и восторг! Спасибо за эмоции моим друзьям и организаторам!"."Язык проглотишь! Это та фраза, которую я неустанно повторяю с момента, как прилетела в Иркутск. Бурятская кухня - просто восторг! Мы были в «Далай кафе», там просто нереальные драники со сметаной, и мы не сдерживали свой аппетит. А по направлению к Байкалу можно перекусить в «Юрте». От свежего, морозного воздуха есть хочется каждый раз внезапно и это место нас выручило. Сытые и довольные мы с удвоенной силой исследовали все красоты и достопримечательности заледеневшего озера. А ещё я теперь «знаток» бурятской кухни, шутка! Я с большим удовольствием распробовала местные хушуры- похожи на чебуреки и позы - это большие пельмени. Говорят, что это блюдо происходит от китайского «баоцзы», внешне похоже, но очень самобытно. Ах да, за чаем, кофе и уютной атмосферой надо ехать в кафе «Франциск». Правда мы там баловались и кое-чем с фисташками! Думаю этот пост будет полезен тем, кто собрался на Байкал и особенно тем, кто решил это сделать в последний момент! Сохраняйте себе в закладки и помните, сытый человек - счастливый!".Ну и без романтики не обошлось:"Friends story. Есть ли жизнь на Марсе? Такой же вопрос, как и «А бывает ли дружба между парнем и девушкой?». Мне пока неизвестно, что по этому поводу думают британские учёные, но у меня бывает. Мы легко путешествуем с моим другом, гуляем и смотрим кино. И это без всякого подтекста, который тут могут нарисовать себе фантазии некоторых. И я безумно благодарна, что жизнь дарит мне таких близких, которые в одно мгновение могут превратить скучные будни в ледовую сказку и показать новый мир, полный загадок и приключений! Спасибо, что показал мне Байкал".Напомним, что ещё в прошлом году Кристина Крайт встречалась с музыкантом 8ADIM (Вадимом Шаповаловым). Молодые люди встречались много лет.После болезненного расставания с моделью, 8ADIM выпустил песню под названием «Так и ты». По мнению поклонников, трек точно написан о Кристине.Отметим, что настоящая фамилия Кристины действительно Крайт. Это фамилия её папы, обладателя еврейских корней.Кристина Крайт родилась 18 октября 1993 года. Девушке многие не верили, приписывая лишние года, поэтому Крайт опубликовала фото своего паспорта.Отметим, что Кристина находится в одной тусовке с Вики Одинцовой, Анютой Рай, Дианой Мелисон и другими девочками бренда Mavrin.