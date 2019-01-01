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Сергей Сурков назначен новым креативным директором ELEGANZZA

Вчера, 18:01
Бренд ELEGANZZA представляет нового креативного директора – Сергея Суркова с его дебютной коллекцией аксессуаров «На волне». Свежее позиционирование и фокус на новую целевую аудиторию помогли Сергею создать амбициозную коллекцию, которая имеет все шансы стать вашей лучшей подругой.

Сергей Сурков назначен новым креативным директором ELEGANZZA
Коллекция ELEGANZZA «На волне» – не первая работа Сергея для модного дома. Два года назад на вечеринку бренда ELEGANZZA Сергея пригласила французская актриса Ваина Джоканте, где он и познакомился с Клаудио Бьязи. Перспективный и молодой эксперт в области моды впечатлил Клаудио своими творческими работами. С 2017 года Сергей стал заниматься стилизацией кампейнов для ELEGANZZA.

Сергей Сурков назначен новым креативным директором ELEGANZZA


«Я очень ценю историю бренда и его ДНК, которое было заложено предыдущими творческими лидерами. В моих планах поднять архивы бренда и искать вдохновения в них, но пропуская их через интерпретацию модных трендов. Я приверженец хайпа и современных тенденций, мне очень нравится тема street wear и я уже работаю над тем, как совместить его с элегантностью. В моих планах встряхнуть и оживить бренд, чтобы он стал более движовым. Я хочу, чтобы сумка ELEGANZZA отражала видение современного стиля»

- говорит о грядущих изменениях новый креативный директор ELEGANZZA Сергей Сурков.

Сергей Сурков назначен новым креативным директором ELEGANZZA


В 2007 году на международной Ассамблеи Моды в Москве Сергей получил главный приз – гранд на обучение в Central Saint Martins College of Arts and Design, который более семидесяти лет снабжает ­модный бизнес человеческими ресурсами. После учебы Сергей работал над проектами в Цветном, стал стилистом в издательском доме Sanoma Independed Media. За время работы стилистом Сергей успешно стилизовал fashion-съемки с Валентином Юдашкиным, принял участие в специальном проекте с Равшаной Курковой. Стилизовал съемки с Мирославой Думой, Яной Рудковской, Ольгой Шелест, Галиной Юдашкиной, Ксенией Якубовской, Елизаветой Аминовой, Элеонорой Каризе и многими другими персонажами современной модной индустрии. Сотрудничал с европейскими издательствами журналов L’Officiel (Париж, Латвия, центральная Азия), Elle (Болгария).

Сергей Сурков назначен новым креативным директором ELEGANZZA


Сергей Сурков назначен новым креативным директором ELEGANZZA


После чего переехал в Италию и стал креативным директором европейской марки Korsun. За три года работы в Korsun Сергей создал 4 коллекции, которые получили признание на международной выставке в Париже.

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Ключевые слова: Сергей Сурков

Количество просмотров: 2 054
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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Сергей Сурков назначен новым креативным директором ELEGANZZA Бренд ELEGANZZA представляет нового креативного директора – Сергея Суркова с его дебютной коллекцией аксессуаров «На волне». Свежее позиционирование и фокус на новую целевую аудиторию помогли Сергею создать амбициозную коллекцию, которая имеет все шансы стать вашей лучшей подругой.
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