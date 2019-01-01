Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины

Но еще никогда её волосы не были такими длинными. Сама Вика призналась, что она превратилась в настоящую русалку.
"Ну вот и все, мое перевоплощение состоялось! @arthair_irinakayli Сделали невероятно красивую работу. Я снова как русалка, с львиной гривой. Девочки! Как вам результат?? Скучали по мне в таком образе, скажите честно?!".
Цвет Вика тоже изменила, остановившись на приближённом к своему природному оттенку.
"В итоге я выбрала эту длину и оставила прежний цвет! Как вам результат?"
- пишет Боня в Инстаграм.
Безусловно, первое время нарощенные ухоженные волосы смотрятся круто. Но за такой длиной надо следить - раз и моментально идти на коррекцию или снятие, иначе, отрастая, это выглядит убого - два.
Так что интересно, через какое время Вика вновь окажется в кресле парикмахера?