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Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины

Сегодня, 11:01
39-летняя Виктория Боня решилась на кардинальные изменения во внешнем виде. Вика часто экспериментирует с цветом и стрижками.

Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины
Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины


Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины


Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины


Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины


Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины


Но еще никогда её волосы не были такими длинными. Сама Вика призналась, что она превратилась в настоящую русалку.



"Ну вот и все, мое перевоплощение состоялось! @arthair_irinakayli Сделали невероятно красивую работу. Я снова как русалка, с львиной гривой. Девочки! Как вам результат?? Скучали по мне в таком образе, скажите честно?!".

Цвет Вика тоже изменила, остановившись на приближённом к своему природному оттенку.

"В итоге я выбрала эту длину и оставила прежний цвет! Как вам результат?"

- пишет Боня в Инстаграм.

Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины


Безусловно, первое время нарощенные ухоженные волосы смотрятся круто. Но за такой длиной надо следить - раз и моментально идти на коррекцию или снятие, иначе, отрастая, это выглядит убого - два.

Так что интересно, через какое время Вика вновь окажется в кресле парикмахера?

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 2 262
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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