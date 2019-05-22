Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах

В рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялась громкая премьера - режиссер Квентин Тарантино представил свой новый фильм "Однажды в Голливуде" - главные роли в ленте исполнили Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби. Сообщается, что после показа публика стоя аплодировала новой картине почти семь минут.Не смогла остаться в стороне от столь значимого кино и модель Джорджина Родригес - 25-летняя невеста Криштиану Роналду буквально приковала к себе все мужские взгляды. И это неудивительно, когда на тебе такое платье! Полупрозрачный облегающий наряд, бриллианты, каблуки, вечерний макияж сделали образ звезды невероятно соблазнительным и, в то же время, очень элегантным.