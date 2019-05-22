Не смогла остаться в стороне от столь значимого кино и модель Джорджина Родригес - 25-летняя невеста Криштиану Роналду буквально приковала к себе все мужские взгляды. И это неудивительно, когда на тебе такое платье! Полупрозрачный облегающий наряд, бриллианты, каблуки, вечерний макияж сделали образ звезды невероятно соблазнительным и, в то же время, очень элегантным.
Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах
Сегодня, 03:18
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на премьере ленты "Однажды в Голливуде".
В рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялась громкая премьера - режиссер Квентин Тарантино представил свой новый фильм "Однажды в Голливуде" - главные роли в ленте исполнили Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби. Сообщается, что после показа публика стоя аплодировала новой картине почти семь минут.
Не смогла остаться в стороне от столь значимого кино и модель Джорджина Родригес - 25-летняя невеста Криштиану Роналду буквально приковала к себе все мужские взгляды. И это неудивительно, когда на тебе такое платье! Полупрозрачный облегающий наряд, бриллианты, каблуки, вечерний макияж сделали образ звезды невероятно соблазнительным и, в то же время, очень элегантным.
Не смогла остаться в стороне от столь значимого кино и модель Джорджина Родригес - 25-летняя невеста Криштиану Роналду буквально приковала к себе все мужские взгляды. И это неудивительно, когда на тебе такое платье! Полупрозрачный облегающий наряд, бриллианты, каблуки, вечерний макияж сделали образ звезды невероятно соблазнительным и, в то же время, очень элегантным.
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Ключевые слова: Джорджина Родригес, кино, Канны-2019
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Количество просмотров: 4 472
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: mfitv.com, kemifinali.com, golssip.it, glamour.es, instagram
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Автор фото: mfitv.com, kemifinali.com, golssip.it, glamour.es, instagram
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