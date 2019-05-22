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Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах

Сегодня, 03:18
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на премьере ленты "Однажды в Голливуде".

Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах
В рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялась громкая премьера - режиссер Квентин Тарантино представил свой новый фильм "Однажды в Голливуде" - главные роли в ленте исполнили Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби. Сообщается, что после показа публика стоя аплодировала новой картине почти семь минут.

Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах


Не смогла остаться в стороне от столь значимого кино и модель Джорджина Родригес - 25-летняя невеста Криштиану Роналду буквально приковала к себе все мужские взгляды. И это неудивительно, когда на тебе такое платье! Полупрозрачный облегающий наряд, бриллианты, каблуки, вечерний макияж сделали образ звезды невероятно соблазнительным и, в то же время, очень элегантным.

Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах


Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах


Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах


Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах


Джорджина Родригес в умопомрачительном платье посетила премьеру в Каннах

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Ключевые слова: Джорджина Родригес, кино, Канны-2019

Количество просмотров: 4 472
Автор: Katarina

Автор фото: mfitv.com, kemifinali.com, golssip.it, glamour.es, instagram

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