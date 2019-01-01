Виктория Боня сшила для попы Анны Седоковой идеальные штаны

Точнее слово "дуэт" лучше взять в кавычки, потому что музыки здесь не будет, но зато будет аппетитная попка Анны Седоковой в джинсах, которые создала Виктория Боня.В Инстаграм Седоковой появился снимок, на котором она позирует топлесс, стоя спиной к камере. На Ане лишь джинсы, которые подчеркивают её объемные ягодицы."Идеальные джинсы, как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу",- подписала снимок Седокова и отметила аккаунт Виктории Бони по продаже джинсовой одежды.Через две минуты после публикации Ани, свой комментарий оставила Боня, разместив смайлы пылающего пламени. Подписчики гадают, сколько Седокова заработала на рекламе "джинсового" магазина Виктории.