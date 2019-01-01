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Ирина Шейк впервые появилась на подиуме после разрыва с Брэдли Купером

Сегодня, 02:11
Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет гражданского брака.

Ирина Шейк впервые появилась на подиуме после разрыва с Брэдли Купером
Чтобы избавиться от неприятных мыслей, Ирина Шейк погрузилась в работу и приняла участие в масштабном показе CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show, прошедшем во Флоренции.

Ирина Шейк впервые появилась на подиуме после разрыва с Брэдли Купером


Модель представила два образа: платье от Ermanno Scervino и стильный костюм от Mugler. Помимо Шейк, в показе участвовали сестры Хадид, Алессандра Амбросио,Пэрис Джексон, Даутцен Крус и другие звёзды подиума. Напомним, что роман Ирины Шейк и Брэдли Купера начался в 2015 году, а два года назад на свет появилась дочь пары Лея де Сьен Шейк-Купер - теперь малышка живет с мамой.

Ирина Шейк впервые появилась на подиуме после разрыва с Брэдли Купером


Ирина Шейк впервые появилась на подиуме после разрыва с Брэдли Купером


Ирина Шейк впервые появилась на подиуме после разрыва с Брэдли Купером

← Ален Делон доставлен в больницу во Франции

Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер, мода

Количество просмотров: 520
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, zimbio.com, etonline.com, pressform.com

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