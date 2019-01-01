Ирина Шейк впервые появилась на подиуме после разрыва с Брэдли Купером

Чтобы избавиться от неприятных мыслей, Ирина Шейк погрузилась в работу и приняла участие в масштабном показе CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show, прошедшем во Флоренции.Модель представила два образа: платье от Ermanno Scervino и стильный костюм от Mugler. Помимо Шейк, в показе участвовали сестры Хадид, Алессандра Амбросио,Пэрис Джексон, Даутцен Крус и другие звёзды подиума. Напомним, что роман Ирины Шейк и Брэдли Купера начался в 2015 году, а два года назад на свет появилась дочь пары Лея де Сьен Шейк-Купер - теперь малышка живет с мамой.