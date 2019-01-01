Модель представила два образа: платье от Ermanno Scervino и стильный костюм от Mugler. Помимо Шейк, в показе участвовали сестры Хадид, Алессандра Амбросио,Пэрис Джексон, Даутцен Крус и другие звёзды подиума. Напомним, что роман Ирины Шейк и Брэдли Купера начался в 2015 году, а два года назад на свет появилась дочь пары Лея де Сьен Шейк-Купер - теперь малышка живет с мамой.
Ирина Шейк впервые появилась на подиуме после разрыва с Брэдли Купером
Сегодня, 02:11
Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет гражданского брака.
Чтобы избавиться от неприятных мыслей, Ирина Шейк погрузилась в работу и приняла участие в масштабном показе CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show, прошедшем во Флоренции.
Модель представила два образа: платье от Ermanno Scervino и стильный костюм от Mugler. Помимо Шейк, в показе участвовали сестры Хадид, Алессандра Амбросио,Пэрис Джексон, Даутцен Крус и другие звёзды подиума. Напомним, что роман Ирины Шейк и Брэдли Купера начался в 2015 году, а два года назад на свет появилась дочь пары Лея де Сьен Шейк-Купер - теперь малышка живет с мамой.
Модель представила два образа: платье от Ermanno Scervino и стильный костюм от Mugler. Помимо Шейк, в показе участвовали сестры Хадид, Алессандра Амбросио,Пэрис Джексон, Даутцен Крус и другие звёзды подиума. Напомним, что роман Ирины Шейк и Брэдли Купера начался в 2015 году, а два года назад на свет появилась дочь пары Лея де Сьен Шейк-Купер - теперь малышка живет с мамой.
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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер, мода
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Количество просмотров: 520
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, zimbio.com, etonline.com, pressform.com
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Автор фото: instagram, zimbio.com, etonline.com, pressform.com
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