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Зендая появилась на вечеринке Armani в улётном костюме

Вчера, 20:23
22-летняя певица и актриса Зендая (Zendaya) произвела фурор своим внешним видом на показе Armani в рамках недели моды в Париже. В качестве наряда Зендая выбрала классический комплект - белый верх и чёрный низ. Но главное, как девушка "подала" всё это.

Зендая появилась на вечеринке Armani в улётном костюме
Зендая позировала перед фотографами, обнажив плоский животик, который подчёркивала коротенькая белая рубашка на пуговицах. Черные брюки на талии сидели идеально. Миллиметр к миллиметру.

Этот комплект стал одним из самых обсуждаемых в этот день.

Зендая появилась на вечеринке Armani в улётном костюме


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Ключевые слова: Зендая

Количество просмотров: 1 105
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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