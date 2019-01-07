Зендая появилась на вечеринке Armani в улётном костюме

22-летняя певица и актриса Зендая (Zendaya)
произвела фурор своим внешним видом на показе Armani в рамках недели моды в Париже. В качестве наряда Зендая выбрала классический комплект - белый верх и чёрный низ. Но главное, как девушка "подала" всё это.
Зендая позировала перед фотографами, обнажив плоский животик, который подчёркивала коротенькая белая рубашка на пуговицах. Черные брюки на талии сидели идеально. Миллиметр к миллиметру.
Этот комплект стал одним из самых обсуждаемых в этот день.Продолжить просмотр фото.
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