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51-летняя Оксана Фандера ответила на вопрос поклонницы о своей седине

Сегодня, 20:34
Актриса Оксана Фандера удивила подписчиков своим внешним видом на снимках из Грузии.

51-летняя Оксана Фандера ответила на вопрос поклонницы о своей седине
Мода на естественную красоту продолжает активно распространятся как среди зарубежных, так и среди российских знаменитостей - одной из звезд стала Оксана Фандера. На фотографиях из Грузии, где Фандера проводит отпуск, её поклонники заметили седые волосы на голове актрисы.

51-летняя Оксана Фандера ответила на вопрос поклонницы о своей седине


51-летняя Оксана Фандера ответила на вопрос поклонницы о своей седине


Одна из поклонниц поинтересовалась, почему звезда не покрасит волосы, и вдруг получила ответ самой Фандеры: "Это связано исключительно с желанием быть собой". Подписчики поддержали Оксану, написав в комментариях, что натуральность ей к лицу.

51-летняя Оксана Фандера ответила на вопрос поклонницы о своей седине


51-летняя Оксана Фандера ответила на вопрос поклонницы о своей седине

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Ключевые слова: Оксана Фандера

Количество просмотров: 741
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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