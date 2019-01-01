Одна из поклонниц поинтересовалась, почему звезда не покрасит волосы, и вдруг получила ответ самой Фандеры: "Это связано исключительно с желанием быть собой". Подписчики поддержали Оксану, написав в комментариях, что натуральность ей к лицу.
51-летняя Оксана Фандера ответила на вопрос поклонницы о своей седине
Сегодня, 20:34
Актриса Оксана Фандера удивила подписчиков своим внешним видом на снимках из Грузии.
Мода на естественную красоту продолжает активно распространятся как среди зарубежных, так и среди российских знаменитостей - одной из звезд стала Оксана Фандера. На фотографиях из Грузии, где Фандера проводит отпуск, её поклонники заметили седые волосы на голове актрисы.
Одна из поклонниц поинтересовалась, почему звезда не покрасит волосы, и вдруг получила ответ самой Фандеры: "Это связано исключительно с желанием быть собой". Подписчики поддержали Оксану, написав в комментариях, что натуральность ей к лицу.
Одна из поклонниц поинтересовалась, почему звезда не покрасит волосы, и вдруг получила ответ самой Фандеры: "Это связано исключительно с желанием быть собой". Подписчики поддержали Оксану, написав в комментариях, что натуральность ей к лицу.
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Ключевые слова: Оксана Фандера
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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