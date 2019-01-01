51-летняя Оксана Фандера ответила на вопрос поклонницы о своей седине

Мода на естественную красоту продолжает активно распространятся как среди зарубежных, так и среди российских знаменитостей - одной из звезд стала Оксана Фандера. На фотографиях из Грузии, где Фандера проводит отпуск, её поклонники заметили седые волосы на голове актрисы.Одна из поклонниц поинтересовалась, почему звезда не покрасит волосы, и вдруг получила ответ самой Фандеры: "Это связано исключительно с желанием быть собой". Подписчики поддержали Оксану, написав в комментариях, что натуральность ей к лицу.