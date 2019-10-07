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Прекрасная фея: эффектный образ Анджелины Джоли на фотоколле в Риме

07.10.19 / 21:46
Невероятный наряд актрисы Анджелины Джоли на представлении фильма "Малефисента: Владычица тьмы" привел в восторг поклонников и фотографов.

Прекрасная фея: эффектный образ Анджелины Джоли на фотоколле в Риме
Всем известно, что 44-летняя Анджелина Джоли питает большую любовь к нарядам чёрного цвета и многие её образы в этом оттенке весьма удачны. Однако яркие наряды совершенно преображают актрису и даже делают её моложе - прекрасный пример такого образа звезда продемонстрировала сегодня в Риме. Вместе с коллегой по фильму "Малефисента: Владычица тьмы" актрисой Мишель Пфайффер, она появилась на фотоколле в нежном образе и напомнила многим сказочную фею или экзотическую бабочку.

Прекрасная фея: эффектный образ Анджелины Джоли на фотоколле в Риме


Прекрасная фея: эффектный образ Анджелины Джоли на фотоколле в Риме


Потрясающий образ состоял из оригинального плиссированного топа и зауженных черных брюк, дополнили его легкий макияж и туфли на шпильке. Пользователи сети отмечают, что Анджелина выглядит невероятно свежо и буквально светится изнутри. Картина "Малефисента: Владычица тьмы" в российском прокате с 17 октября.

Прекрасная фея: эффектный образ Анджелины Джоли на фотоколле в Риме


Прекрасная фея: эффектный образ Анджелины Джоли на фотоколле в Риме

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер, премьера, кино

Количество просмотров: 5 434
Автор: Katarina

Автор фото: redcarpet-fashionawards.com, eonline.com, aol.com, instagram.com

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