Прекрасная фея: эффектный образ Анджелины Джоли на премьере в Риме

Всем известно, что 44-летняя Анджелина Джоли питает большую любовь к нарядам чёрного цвета и многие её образы в этом оттенке весьма удачны. Однако яркие наряды совершенно преображают актрису и даже делают её моложе - прекрасный пример такого образа звезда продемонстрировала сегодня в Риме. Вместе с коллегой по фильму "Малефисента: Владычица тьмы" актрисой Мишель Пфайффер, она появилась на фотоколле в нежном образе и напомнила многим сказочную фею или экзотическую бабочку.Потрясающий образ состоял из оригинального плиссированного топа и зауженных черных брюк, дополнили его легкий макияж и туфли на шпильке. Пользователи сети отмечают, что Анджелина выглядит невероятно свежо и буквально светится изнутри. Картина "Малефисента: Владычица тьмы" в российском прокате с 17 октября.