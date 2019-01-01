Международный конкурс красоты Miss & Missis ELITE Star International 2019 объявил своих победителей

Девушки репетировали целую неделю, отрабатывали танцевальные номера по 4-5 часов в день, прошли множество мастер-классов, образовательных дней и приняли участие в фотосессии на лошадях.Насыщенная программа стала настоящим путешествием во времени: стартовой точкой оказались 20е – время бурлеска, следующая остановка в 60х – стиляги и их зажигательный твист, затем мы очутились в 80х, где гостей и участниц ждала, набравшая тогда популярность, аэробика, рок и диско, успешное возвращение в наше время ознаменовалось церемонией награждения и дефиле в светских вечерних платьях.Изюминкой конкурса стали короны, сделанные в виде русских кокошников Королевой корон - Анитой Карабут.Своими впечатлениями от конкурса поделилась президент холдинга ELITE, известная персона в сфере шоу-бизнеса и event- индустрии, основатель международной премии Mama Award, премии ELITE, организатор конкурсов красоты и талантов, а также издатель глянцевого журнала ELITE magazine Юлия Желвакова.- Этот конкурс для меня очень важен тем, что на нем собрались девушки из разных уголков России, от Крыма до Дальнего Востока. Мы хотели показать, насколько многонациональна и многогранна Россия через женскую красоту. Это событие соединило на одной сцене разные города и показало сплоченность нашей страны, ее необъятность и красоту. Таланты и уникальность каждой девушки привели в восторг и гостей и жюри, глядя на церемонию вручения я испытывала эйфорию и гордость за нашу страну. Я бесконечно счастлива, что мне удалось собрать столько прекрасных девушек, олицетворяющих всё великолепие нашей страны, - рассказала Юлия в беседе с журналистами.Но, как не сложно было выбрать лучших из лучших, но сделать это членам жюри все же пришлось.Missis Elite Star 2019 - Вероника ШумиловаMiss Elite Star 2019 - Мария КашинаГран- При - Анастасия Евтюгина1-я Вице - Виктория Каримова2-я Вице - Наталья Кошкина3-я Вице и Приз зрительских симпатий - Людмила ЛемешеваНоминация «Королева Москвы» - Екатерина ЖданкинаНоминация «Талант» - Татьяна ПрокофьеваНоминация «Прорыв года» - Рената СаньковаНоминация «Супермодель» - Елена КиянНоминация «Бизнес- леди и Аристократизм» - Елена ДобычинаНоминация «Грация» - Анна БережнаяНоминация «Королева Музыки» - Лина ИвановаЗа атмосферу вечера отвечали актриса театра ЛЕНКОМ Елена Есенина и шоумен Роман Огнев.Почетными гостями были королевы, прилетевшие специально в Москву - Миссис Вселенная, блогер из Германии Алиона Хильт и певица Geneva из Швейцарии, под гимн которой состоялся финальный выход девушек в вечерних платьях. Также певица является финалисткой конкурса Miss The Glam of Monaco.На церемонии награждения приключения девушек не заканчиваются, впереди их ждет благотворительный вечер в Монако и специальные призы.