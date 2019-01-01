Международный конкурс красоты Miss & Missis ELITE Star International 2019 объявил своих победителей

Насыщенная программа стала настоящим путешествием во времени: стартовой точкой оказались 20е – время бурлеска, следующая остановка в 60х – стиляги и их зажигательный твист, затем мы очутились в 80х, где гостей и участниц ждала, набравшая тогда популярность, аэробика, рок и диско, успешное возвращение в наше время ознаменовалось церемонией награждения и дефиле в светских вечерних платьях.
Изюминкой конкурса стали короны, сделанные в виде русских кокошников Королевой корон - Анитой Карабут.
Своими впечатлениями от конкурса поделилась президент холдинга ELITE, известная персона в сфере шоу-бизнеса и event- индустрии, основатель международной премии Mama Award, премии ELITE, организатор конкурсов красоты и талантов, а также издатель глянцевого журнала ELITE magazine Юлия Желвакова.
- Этот конкурс для меня очень важен тем, что на нем собрались девушки из разных уголков России, от Крыма до Дальнего Востока. Мы хотели показать, насколько многонациональна и многогранна Россия через женскую красоту. Это событие соединило на одной сцене разные города и показало сплоченность нашей страны, ее необъятность и красоту. Таланты и уникальность каждой девушки привели в восторг и гостей и жюри, глядя на церемонию вручения я испытывала эйфорию и гордость за нашу страну. Я бесконечно счастлива, что мне удалось собрать столько прекрасных девушек, олицетворяющих всё великолепие нашей страны, - рассказала Юлия в беседе с журналистами.
Но, как не сложно было выбрать лучших из лучших, но сделать это членам жюри все же пришлось.
Missis Elite Star 2019 - Вероника Шумилова
Miss Elite Star 2019 - Мария Кашина
Гран- При - Анастасия Евтюгина
1-я Вице - Виктория Каримова
2-я Вице - Наталья Кошкина
3-я Вице и Приз зрительских симпатий - Людмила Лемешева
Номинация «Королева Москвы» - Екатерина Жданкина
Номинация «Талант» - Татьяна Прокофьева
Номинация «Прорыв года» - Рената Санькова
Номинация «Супермодель» - Елена Киян
Номинация «Бизнес- леди и Аристократизм» - Елена Добычина
Номинация «Грация» - Анна Бережная
Номинация «Королева Музыки» - Лина Иванова
За атмосферу вечера отвечали актриса театра ЛЕНКОМ Елена Есенина и шоумен Роман Огнев.
Почетными гостями были королевы, прилетевшие специально в Москву - Миссис Вселенная, блогер из Германии Алиона Хильт и певица Geneva из Швейцарии, под гимн которой состоялся финальный выход девушек в вечерних платьях. Также певица является финалисткой конкурса Miss The Glam of Monaco.
На церемонии награждения приключения девушек не заканчиваются, впереди их ждет благотворительный вечер в Монако и специальные призы.