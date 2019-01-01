Снежная королева: Ирина Шейк снялась в необычной фотосессии в Исландии

Поистине неземные пейзажи Исландии привлекают в эту загадочную страну не только всё нарастающее число туристов, но и кинорежиссеров и, конечно, фотографов. Авторы новой рекламной кампании бренда Falconeri также не смогли устоять и устроили фотосессию среди заснеженных гор и айсбергов. Ирина Шейк пришла в восторг от такого предложения: "Невероятные моменты на съемках новой кампании Falconeri в Исландии. Съемка, которую я никогда не забуду" - написала модель в личном блоге.В кадре Ирина позирует в мягких свитерах и водолазках, дополняет образы легкий макияж. "Красотка в любой одежде, потрясающе!" - комментируют съемку поклонники Шейк.