Повседневный образ: Кэмерон Диас без макияжа на шопинге в Лос-Анджелесе

Для похода по магазинам звезда выбрала совершенно простую и непримечательную одежду - джинсы и светлый свитер, на её лице не было ни капли макияжа.Фотографии актрисы в похожих образах уже не раз "гуляли" на просторах всемирной сети. Поклонники звезды отмечают, что в последнее время она практически перестала следить за собой, и виной всему, вероятно, уход Диас из кино - напомним, что Кэмерон объявила о завершении карьеры в 2017 году. Причиной она назвала сильную усталость от постоянных съемок и перелетов. За два года до этого она вышла замуж за гитариста Бенджи Мэддена, и теперь всё своё время посвящает семье.