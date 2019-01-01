Фотографии актрисы в похожих образах уже не раз "гуляли" на просторах всемирной сети. Поклонники звезды отмечают, что в последнее время она практически перестала следить за собой, и виной всему, вероятно, уход Диас из кино - напомним, что Кэмерон объявила о завершении карьеры в 2017 году. Причиной она назвала сильную усталость от постоянных съемок и перелетов. За два года до этого она вышла замуж за гитариста Бенджи Мэддена, и теперь всё своё время посвящает семье.
Повседневный образ: Кэмерон Диас без макияжа на шопинге в Лос-Анджелесе
Вчера, 21:34
47-летняя актриса Кэмерон Диас попала в объектив фотографов на одной из улиц Города ангелов.
Для похода по магазинам звезда выбрала совершенно простую и непримечательную одежду - джинсы и светлый свитер, на её лице не было ни капли макияжа.
Фотографии актрисы в похожих образах уже не раз "гуляли" на просторах всемирной сети. Поклонники звезды отмечают, что в последнее время она практически перестала следить за собой, и виной всему, вероятно, уход Диас из кино - напомним, что Кэмерон объявила о завершении карьеры в 2017 году. Причиной она назвала сильную усталость от постоянных съемок и перелетов. За два года до этого она вышла замуж за гитариста Бенджи Мэддена, и теперь всё своё время посвящает семье.
Фотографии актрисы в похожих образах уже не раз "гуляли" на просторах всемирной сети. Поклонники звезды отмечают, что в последнее время она практически перестала следить за собой, и виной всему, вероятно, уход Диас из кино - напомним, что Кэмерон объявила о завершении карьеры в 2017 году. Причиной она назвала сильную усталость от постоянных съемок и перелетов. За два года до этого она вышла замуж за гитариста Бенджи Мэддена, и теперь всё своё время посвящает семье.
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Ключевые слова: Кэмерон Диас
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Количество просмотров: 4 277
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, hawtcelebs.com, rtl.hr, pinterest.com
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Автор фото: instagram.com, hawtcelebs.com, rtl.hr, pinterest.com
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