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Повседневный образ: Кэмерон Диас без макияжа на шопинге в Лос-Анджелесе

Вчера, 21:34
47-летняя актриса Кэмерон Диас попала в объектив фотографов на одной из улиц Города ангелов.

Повседневный образ: Кэмерон Диас без макияжа на шопинге в Лос-Анджелесе
Для похода по магазинам звезда выбрала совершенно простую и непримечательную одежду - джинсы и светлый свитер, на её лице не было ни капли макияжа.

Повседневный образ: Кэмерон Диас без макияжа на шопинге в Лос-Анджелесе


Повседневный образ: Кэмерон Диас без макияжа на шопинге в Лос-Анджелесе


Фотографии актрисы в похожих образах уже не раз "гуляли" на просторах всемирной сети. Поклонники звезды отмечают, что в последнее время она практически перестала следить за собой, и виной всему, вероятно, уход Диас из кино - напомним, что Кэмерон объявила о завершении карьеры в 2017 году. Причиной она назвала сильную усталость от постоянных съемок и перелетов. За два года до этого она вышла замуж за гитариста Бенджи Мэддена, и теперь всё своё время посвящает семье.

Повседневный образ: Кэмерон Диас без макияжа на шопинге в Лос-Анджелесе

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Ключевые слова: Кэмерон Диас

Количество просмотров: 4 277
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, hawtcelebs.com, rtl.hr, pinterest.com

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