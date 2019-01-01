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В кроссовках на красную дорожку: Кристен Стюарт на премьере «Ангелов Чарли»

Сегодня, 03:33
Актриса Кристен Стюарт категорически не хочет "дружить" с каблуками - даже в вечернем платье на большой премьере.

В кроссовках на красную дорожку: Кристен Стюарт на премьере «Ангелов Чарли»
Фильм "Ангелы Чарли", вышедший в российский прокат 14 ноября, продолжает историю одноименного сериала и является третьей частью популярной франшизы о команде из трёх девушек, работающих на частное агентство расследований. В фильмах 2000-го и 2003-го годов роли "ангелов" исполнили Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

В кроссовках на красную дорожку: Кристен Стюарт на премьере «Ангелов Чарли»


Новая картина стартовала хуже ожиданий, да и рейтинги ленты пока довольно скромные. Тем не менее, премьеры фильма продолжают приковывать к себе большое внимание - накануне звёздный десант ленты "высадился" в Лондоне.

В кроссовках на красную дорожку: Кристен Стюарт на премьере «Ангелов Чарли»


На торжественной дорожке появились исполнительницы главных ролей: Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, а также режиссер фильма Элизабет Бэнкс.

В кроссовках на красную дорожку: Кристен Стюарт на премьере «Ангелов Чарли»


Однако все взгляды были обращены именно на Стюарт, точнее на её ноги. 29-летняя актриса появилась перед публикой в клетчатом платье в пол и открытых босоножках на шпильке. Едва пройдя по дорожке, Кристен поспешила сменить неудобную обувь на чёрно-белые кроссовки. Стюарт неоднократно признавалась, что ценит в обуви, прежде всего, удобство и комфорт, и не намерена отказываться от этого даже на премьерах.

В кроссовках на красную дорожку: Кристен Стюарт на премьере «Ангелов Чарли»


В кроссовках на красную дорожку: Кристен Стюарт на премьере «Ангелов Чарли»


В кроссовках на красную дорожку: Кристен Стюарт на премьере «Ангелов Чарли»


В кроссовках на красную дорожку: Кристен Стюарт на премьере «Ангелов Чарли»

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Ключевые слова: Кристен Стюарт

Количество просмотров: 2 119
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, selebmafia.com, vogue.com, footwearnews.com

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