Модель Виктория Коротаева представит Россию на уникальном конкурсе красоты

Этот конкурс еще очень молодой и первый финал прошел только в 2016 году. Его отличительной особенностью является то, что главный критерий победы – «природная» красота участниц. Здесь девушек просят минимизировать даже количество косметики, а также отсутствует этап «бикини». Победительнице конкурса мало быть просто красивой девушкой. Она должна суметь по максимуму проявить свое обаяние, раскрыть культурные ценности и традиции своей страны через свою красоту, а в последствии стать ориентиром для современного поколения и донести главную идею проекта не только в своей стране, но и в мире.
Финал состоится 31 декабря в Дубае, а страна-победительница получит право на проведение международного конкурса в следующем году, так что голосуем за Викторию на официальном сайте конкурса и верим, что она сможет привезти этот интересный конкурс в Россию.