Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Модель Виктория Коротаева представит Россию на уникальном конкурсе красоты

Сегодня, 09:45
Виктория Коротаева с успехом прошла отбор на международный конкурс, где во главу угла ставится именно «природная» красота девушек.

Модель Виктория Коротаева представит Россию на уникальном конкурсе красоты
Виктория Коротаева родилась в Ижевске и еще там начала свою модельную карьеру, но, как не удивительно, ни разу не принимала участие в каких-либо конкурсах красоты. Все изменилось после того, как она переехала в Москву и стала студенткой РЭУ им. Плеханова по направлению «Психология бизнеса». Вика узнала об отборе на международный конкурс Miss Nation и в августе подала заявку на участие. По итогам онлайн-голосования она прошла отборочный этап и теперь будет представлять Россию в финальной части в ОАЭ.

Модель Виктория Коротаева представит Россию на уникальном конкурсе красоты


Этот конкурс еще очень молодой и первый финал прошел только в 2016 году. Его отличительной особенностью является то, что главный критерий победы – «природная» красота участниц. Здесь девушек просят минимизировать даже количество косметики, а также отсутствует этап «бикини». Победительнице конкурса мало быть просто красивой девушкой. Она должна суметь по максимуму проявить свое обаяние, раскрыть культурные ценности и традиции своей страны через свою красоту, а в последствии стать ориентиром для современного поколения и донести главную идею проекта не только в своей стране, но и в мире.

Модель Виктория Коротаева представит Россию на уникальном конкурсе красоты


Финал состоится 31 декабря в Дубае, а страна-победительница получит право на проведение международного конкурса в следующем году, так что голосуем за Викторию на официальном сайте конкурса и верим, что она сможет привезти этот интересный конкурс в Россию.


← Словно сёстры: селфи 43-летней Риз Уизерспун и её 20-летней дочери уди... Хирург Сергей Блохин дал профессиональный комментарий о разрыве имплан... →

Ключевые слова: Виктория Коротаева, Miss Nation

Количество просмотров: 2 496
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Международный конкурс красоты Miss & Missis ELITE Star International 2019 объявил своих победителей
Стало известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении-2019»
Анна Грановская отправляется на конкурс «Top Model on the World»
Певица Анита Цой поможет выбрать самую красивую девушку Азии на конкурсе «MISS ASIA. RUSSIA»
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Хирург Сергей Блохин дал профессиональный комментарий о разрыве импланта в груди Леры Кудрявцевой Известный хирург Сергей Николаевич Блохин прокомментировал недавнее заявление Леры Кудрявцевой о лопнувшем импланте в груди.
Модель Виктория Коротаева представит Россию на уникальном конкурсе красоты Виктория Коротаева с успехом прошла отбор на международный конкурс, где во главу угла ставится именно «природная» красота девушек.
Словно сёстры: селфи 43-летней Риз Уизерспун и её 20-летней дочери удивило сеть Актриса Риз Уизерспун опубликовала в своём блоге новое фото с дочкой.
Блогер Лиля Правда поделилась, чем желание на Новый Год отличается от желания в любой другой день Блогер Лиля Правда предложила своей аудитории в Инстаграм и всем желающим научиться правильно загадывать желания в Новогоднюю ночь.
Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла большая премьера новой картины режиссера Фёдора Бондарчука "Вторжение".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.