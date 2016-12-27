Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде

Сегодня, 01:39
Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова поразила публику неуместным образом.

Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде
Пользователи сети возмущены внешним видом Юлии Проскуряковой, в котором она появилась на детском шоу "Волшебное созвездие Disney". Действительно, для такого выхода в свет супруге музыканта Игоря Николаева стоило выбрать нечто более подобающее ситуации.

Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде


Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде


Как бы то ни было, Юлия появилась в полупрозрачной черной кофте, сквозь которую просвечивало нижнее белье. Дополнили образ забавные кеды с Микки Маусом и клатч в тон.

Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде

← Оксана Акиньшина показала живот на 9-м ...

Ключевые слова: Игорь Николаев, Юлия Проскурякова

Количество просмотров: 42 068
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, kp.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев впервые показали свою дочку и признались, что она не говорит по-русски
Компания Coach решила сделать сюрприз Disney и украсила сумочки Микки Маусом
Юлия Проскурякова впервые показала личико дочки
Юлия Проскурякова
Самое популярное за неделю
Комментарии
Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова поразила публику неуместным образом.
Оксана Акиньшина показала живот на 9-м месяце беременности Актриса Оксана Акиньшина вновь станет мамой со дня на день.
Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки Телеведущая Алёна Водонаева показала редкое фото из домашнего архива.
Репутация Брэда Питта может быть испорчена из-за сына Голливудский актер Брэд Питт попал в очередной водоворот громкого развода с Анджелиной Джоли.
В сети появилось последнее прижизненное фото Джорджа Майкла Знаменитый певец Джордж Майкл незадолго до смерти изменился до неузнаваемости.
Стала известна сумма новогоднего гонорара Аллы Пугачевой за одно выступление Новогодний вечер с Аллой Пугачевой оценивается в круглую сумму.
Lana Enders Лана Эндерс - модель, блогер на Drive2.ru
Прохора Шаляпина после инъекций красоты не узнали поклонники Певец Прохор Шаляпин прибегнул к процедуре омоложения.
Фёдор Бондарчук впервые поведал о том, как начинался его роман с Паулиной Андреевой Режиссер Фёдор Бондарчук откровенно рассказал о своём уходе из семьи к новой возлюбленной.
Телеведущая Елена Николаева рассказала о хобби и о том, какой видит себя в будущем Елена Николаева - очаровательная блондинка, которую мы с Вами видим каждый день с утра на канале Россия в утренней программе. Именно она встречает нас радушной улыбкой и хорошими новостями.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.