Как бы то ни было, Юлия появилась в полупрозрачной черной кофте, сквозь которую просвечивало нижнее белье. Дополнили образ забавные кеды с Микки Маусом и клатч в тон.
Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде
Сегодня, 01:39
Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова поразила публику неуместным образом.
Пользователи сети возмущены внешним видом Юлии Проскуряковой, в котором она появилась на детском шоу "Волшебное созвездие Disney". Действительно, для такого выхода в свет супруге музыканта Игоря Николаева стоило выбрать нечто более подобающее ситуации.
Как бы то ни было, Юлия появилась в полупрозрачной черной кофте, сквозь которую просвечивало нижнее белье. Дополнили образ забавные кеды с Микки Маусом и клатч в тон.
Как бы то ни было, Юлия появилась в полупрозрачной черной кофте, сквозь которую просвечивало нижнее белье. Дополнили образ забавные кеды с Микки Маусом и клатч в тон.
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Ключевые слова: Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
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Количество просмотров: 42 068
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, kp.ru
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Автор фото: instagram, kp.ru
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Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова поразила публику неуместным образом.
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