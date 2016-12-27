Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом

Поп-король российской эстрады хорошо известен своим пристрастием к вещам со стразами и обилием декоративных элементов. Зачастую это просто нелепые комплекты.Однако среди всего этого многообразия новый образ певца затмевает по безвкусице некоторые предыдущие образы. На премьере картины "Викинг" Киркоров появился в сером пальто с розочками и другими элементами. Поклонники мгновенно отреагировали на свежее фото - цветы они сочли исключительно женской деталью гардероба, а образ в целом породил шутливые комментарии."Сегодня в мире отечественного кинематографа состоялось грандиозное, по своим масштабам и значению событие - премьера эпического исторического фильма "ВИКИНГ"!!!! Я поздравляю в первую очередь продюсеров этого блокбастера - Константина Эрнста и Анатолия Максимова, поднять такую махину в наше беспокойное время сегодня- это подвиг, ну и конечно своего Друга - Данилу Козловского с потрясающей работой над ролью Владимира! Эта роль - ещё раз подтвердила статус Данилы- Актёр #1 России! Невероятна трогательна и женственна Светлана Ходченкова - прекрасная работа, просто счастлив за свою подругу! А вообще- это конечно событие в Мировом Кинематографе и однозначно "ОСКАР"!!!!!! Масштабная, глубокая, сильная,зрелищная работа, которая безусловно оставит след в Кинематографе! Такое кино сегодня- это событие!!! История нашей страны! Глубокий взгляд в историю! Браво!" - прокомментировал премьеру Филипп.