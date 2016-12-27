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Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом

Сегодня, 16:33
Певец Филипп Киркоров посетил премьеру фильма в странном образе.

Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом

Поп-король российской эстрады хорошо известен своим пристрастием к вещам со стразами и обилием декоративных элементов. Зачастую это просто нелепые комплекты.

Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом


Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом


Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом


Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом


Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом


Однако среди всего этого многообразия новый образ певца затмевает по безвкусице некоторые предыдущие образы. На премьере картины "Викинг" Киркоров появился в сером пальто с розочками и другими элементами. Поклонники мгновенно отреагировали на свежее фото - цветы они сочли исключительно женской деталью гардероба, а образ в целом породил шутливые комментарии.

Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом


"Сегодня в мире отечественного кинематографа состоялось грандиозное, по своим масштабам и значению событие - премьера эпического исторического фильма "ВИКИНГ"!!!! Я поздравляю в первую очередь продюсеров этого блокбастера - Константина Эрнста и Анатолия Максимова, поднять такую махину в наше беспокойное время сегодня- это подвиг, ну и конечно своего Друга - Данилу Козловского с потрясающей работой над ролью Владимира! Эта роль - ещё раз подтвердила статус Данилы- Актёр #1 России! Невероятна трогательна и женственна Светлана Ходченкова - прекрасная работа, просто счастлив за свою подругу! А вообще- это конечно событие в Мировом Кинематографе и однозначно "ОСКАР"!!!!!! Масштабная, глубокая, сильная,зрелищная работа, которая безусловно оставит след в Кинематографе! Такое кино сегодня- это событие!!! История нашей страны! Глубокий взгляд в историю! Браво!" - прокомментировал премьеру Филипп.

Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 3 835
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gq, sputnik

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