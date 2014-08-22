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Ксения Собчак разгневала подписчиков новым селфи

Сегодня, 02:05
Телеведущая Ксения Собчак шокировала странным фото из автомобиля.

Ксения Собчак разгневала подписчиков новым селфи
С момента замужества имидж Ксении Собчак резко изменился - она стала практически иконой стиля. В гардеробе телеведущей появились стильные юбки, платья и костюмы. После родов звезда придерживается избранного образа. Однако не всегда её выбор нравится подписчикам.

Ксения Собчак разгневала подписчиков новым селфи


Так произошло и с новым селфи, сделанном в салоне авто.

Ксения Собчак разгневала подписчиков новым селфи


"Немного удивленная королевишна отправляется в своей карете на прогулку" - подписала фото Собчак. Снимок собрал множество негативных комментариев из-за странного выражения лица ведущей, макияжа и ракурса съемки.

Ксения Собчак разгневала подписчиков новым селфи

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 11 596
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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