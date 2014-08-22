Ксения Собчак разгневала подписчиков новым селфи

С момента замужества имидж Ксении Собчак резко изменился - она стала практически иконой стиля. В гардеробе телеведущей появились стильные юбки, платья и костюмы. После родов звезда придерживается избранного образа. Однако не всегда её выбор нравится подписчикам.Так произошло и с новым селфи, сделанном в салоне авто."Немного удивленная королевишна отправляется в своей карете на прогулку" - подписала фото Собчак. Снимок собрал множество негативных комментариев из-за странного выражения лица ведущей, макияжа и ракурса съемки.