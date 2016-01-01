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Елена Галицына не испугалась рассказать правду об обмане Dolce&Gabbana

Сегодня, 01:13
Известно, что Dolce&Gabbana довольно давно имеют проблемы с налоговыми органами по обвинению в уходе от уплаты налогов. Решая свои финансовые проблемы, менеджеры фирмы идут на всевозможные ухищрения включая обычный "развод" на деньги состоятельных клиентов.

Елена Галицына не испугалась рассказать правду об обмане Dolce&Gabbana
Обычно, такие случаи не афишируются, но наглость этого действа настолько поразили Елену что молчать об этом просто не прилично.

Певица и модель Елена Галицына, являлась поклонницей творчества знаменитых итальянцев постоянно получала приглашения на закрытые показы и презентации по всему миру. Оказавшись на очередном приеме в Венеции, Елена и модельеры как всегда тепло поприветствовали друг друга и прекрасно общались на протяжении всего вечера. Dolce и Gabbana любезно предложили Галицыной примерить платье, которое ей приглянулось, и надеть его на бал, который должен был пройти на следующий вечер.

Елена Галицына не испугалась рассказать правду об обмане Dolce&Gabbana


А теперь сам процесс "развода" на деньги.

По заведенной традиции за день до предстоящего бала, приглашенным гостям предлагают примерить наряды от D&G и если наряд понравится, то появиться на балу в нем. Елену после прибытия пригласили в "шоу рум" и облачили в бальное черное платье, при этом не забывая без остановки восхищаться роскошью платья, гениальностью модельеров, ну и красотой самой Елены.

Елена Галицына не испугалась рассказать правду об обмане Dolce&Gabbana


Дождавшись когда "клиент созрел", сияющую Елену выводят показать ее спутнику ожидавшему в вестибюле. Произведя сногсшибательный эффект своим видом, Галицыну уводят обратно в примерочную а ожидающему кавалеру приносят терминал для оплаты со словами что это платье эксклюзивное и его нужно оплатить.... Ну казалось бы, что тут особенного?

Елена Галицына не испугалась рассказать правду об обмане Dolce&Gabbana


А то, что платье стоит как элитное авто в люксовой комплектации. Что о покупке платья вообще речи не велось и расчет был сделан на "правильное" поведение щедрого спутника, который молча оплатит платье не сказав об этом своей подруге.

- Вы понимаете, оплатить платье нужно прямо сейчас! - щебетал менеджер с терминалом в руках, - Через 10 минут банки перестанут принимать оплату! А вдруг до завтра это платье купят? В чем Елена пойдет на бал?! Ну и что остается делать джентльмену в подобной ситуации? Правильно! Достать из широких штанин кредитку и оплатить покупку.

Продолжаем историю.

На протяжении всего бала дизайнеры и их ассистенты буквально не отходили от Елены ни на шаг, осыпая ее комплиментами, и заверяя, что ей не стоит беспокоиться по поводу покупки платья или оплаты его аренды. Конечно! Ведь платье уже было оплачено спутником Елены!

Елена Галицына не испугалась рассказать правду об обмане Dolce&Gabbana


И надо же было такому случится что Галицына догадалась что что-то тут не так.... Есть такая черта у русских женщин чувствовать подвох. Через пару минут допроса спутник Елены признался что ему пришлось купить это платье. То что произошло дальше D&G запомнят на всю жизнь.

Елена Галицына не испугалась рассказать правду об обмане Dolce&Gabbana


Разъяренная Елена в присутствии звезд кино и телевидения, бизнесменов и их подруг потребовала немедленно вернуть деньги. Смущенные модельеры не знали куда деться, ведь таким образом они поступили с большинством присутствующих. Но только у Галицыной хватило смелости возмутиться при всех такой наглости D&G. И все бы ничего, если бы они просто признали свою ошибку и вернули деньги по первому требованию. Вместо этого Елене Галицыной пришлось ждать несколько недель, постоянно угрожая мастерам-аферистам судом.

- Больше всего ненавижу, когда меня пытаются обвести вокруг пальца и обмануть! Я тогда им напрямую заявила, что если и буду тратить такие деньги, то точно не на платье, а отправлю их на благотворительность, где они принесут реальную пользу.

Елена Галицына не испугалась рассказать правду об обмане Dolce&Gabbana

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Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 3 926
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба Елены Галицыной

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