Елена Галицына не испугалась рассказать правду об обмане Dolce&Gabbana

Обычно, такие случаи не афишируются, но наглость этого действа настолько поразили Елену что молчать об этом просто не прилично.Певица и модель Елена Галицына, являлась поклонницей творчества знаменитых итальянцев постоянно получала приглашения на закрытые показы и презентации по всему миру. Оказавшись на очередном приеме в Венеции, Елена и модельеры как всегда тепло поприветствовали друг друга и прекрасно общались на протяжении всего вечера. Dolce и Gabbana любезно предложили Галицыной примерить платье, которое ей приглянулось, и надеть его на бал, который должен был пройти на следующий вечер.А теперь сам процесс "развода" на деньги.По заведенной традиции за день до предстоящего бала, приглашенным гостям предлагают примерить наряды от D&G и если наряд понравится, то появиться на балу в нем. Елену после прибытия пригласили в "шоу рум" и облачили в бальное черное платье, при этом не забывая без остановки восхищаться роскошью платья, гениальностью модельеров, ну и красотой самой Елены.Дождавшись когда "клиент созрел", сияющую Елену выводят показать ее спутнику ожидавшему в вестибюле. Произведя сногсшибательный эффект своим видом, Галицыну уводят обратно в примерочную а ожидающему кавалеру приносят терминал для оплаты со словами что это платье эксклюзивное и его нужно оплатить.... Ну казалось бы, что тут особенного?А то, что платье стоит как элитное авто в люксовой комплектации. Что о покупке платья вообще речи не велось и расчет был сделан на "правильное" поведение щедрого спутника, который молча оплатит платье не сказав об этом своей подруге.- Вы понимаете, оплатить платье нужно прямо сейчас! - щебетал менеджер с терминалом в руках, - Через 10 минут банки перестанут принимать оплату! А вдруг до завтра это платье купят? В чем Елена пойдет на бал?! Ну и что остается делать джентльмену в подобной ситуации? Правильно! Достать из широких штанин кредитку и оплатить покупку.Продолжаем историю.На протяжении всего бала дизайнеры и их ассистенты буквально не отходили от Елены ни на шаг, осыпая ее комплиментами, и заверяя, что ей не стоит беспокоиться по поводу покупки платья или оплаты его аренды. Конечно! Ведь платье уже было оплачено спутником Елены!И надо же было такому случится что Галицына догадалась что что-то тут не так.... Есть такая черта у русских женщин чувствовать подвох. Через пару минут допроса спутник Елены признался что ему пришлось купить это платье. То что произошло дальше D&G запомнят на всю жизнь.Разъяренная Елена в присутствии звезд кино и телевидения, бизнесменов и их подруг потребовала немедленно вернуть деньги. Смущенные модельеры не знали куда деться, ведь таким образом они поступили с большинством присутствующих. Но только у Галицыной хватило смелости возмутиться при всех такой наглости D&G. И все бы ничего, если бы они просто признали свою ошибку и вернули деньги по первому требованию. Вместо этого Елене Галицыной пришлось ждать несколько недель, постоянно угрожая мастерам-аферистам судом.