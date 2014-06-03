На стилизованной под звездное небо дорожке певица появилась в сопровождении спутника. Для выхода в свет Пугачева выбрала коричневое мини-платье, декорированное широким ремнём. Изюминками образа стали красные носки и солнечные очки. Фотографы долго не отпускали звезду.
Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Притяжение» в мини-платье
Сегодня, 06:54
Певица Алла Пугачева посетила светскую премьеру нашумевшего блокбастера в смелом наряде.
В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла грандиозная премьера нового фильма Фёдора Бондарчука "Притяжение". Разумеется, столь значимое событие в светской жизни Москвы не смогла пропустить и Примадонна.
На стилизованной под звездное небо дорожке певица появилась в сопровождении спутника. Для выхода в свет Пугачева выбрала коричневое мини-платье, декорированное широким ремнём. Изюминками образа стали красные носки и солнечные очки. Фотографы долго не отпускали звезду.
На стилизованной под звездное небо дорожке певица появилась в сопровождении спутника. Для выхода в свет Пугачева выбрала коричневое мини-платье, декорированное широким ремнём. Изюминками образа стали красные носки и солнечные очки. Фотографы долго не отпускали звезду.
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Ключевые слова: Алла Пугачева, Премьера фильма Притяжение
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Количество просмотров: 22 373
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталия Прохорова
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Автор фото: Наталия Прохорова
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