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Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Притяжение» в мини-платье

Сегодня, 06:54
Певица Алла Пугачева посетила светскую премьеру нашумевшего блокбастера в смелом наряде.

Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Притяжение» в мини-платье
В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла грандиозная премьера нового фильма Фёдора Бондарчука "Притяжение". Разумеется, столь значимое событие в светской жизни Москвы не смогла пропустить и Примадонна.

Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Притяжение» в мини-платье


На стилизованной под звездное небо дорожке певица появилась в сопровождении спутника. Для выхода в свет Пугачева выбрала коричневое мини-платье, декорированное широким ремнём. Изюминками образа стали красные носки и солнечные очки. Фотографы долго не отпускали звезду.

Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Притяжение» в мини-платье


Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Притяжение» в мини-платье

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Премьера фильма Притяжение

Количество просмотров: 22 373
Автор: Katarina

Автор фото: Наталия Прохорова

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