Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Притяжение» в мини-платье

В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла грандиозная премьера нового фильма Фёдора Бондарчука "Притяжение". Разумеется, столь значимое событие в светской жизни Москвы не смогла пропустить и Примадонна.На стилизованной под звездное небо дорожке певица появилась в сопровождении спутника. Для выхода в свет Пугачева выбрала коричневое мини-платье, декорированное широким ремнём. Изюминками образа стали красные носки и солнечные очки. Фотографы долго не отпускали звезду.