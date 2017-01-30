Ким Кардашьян появилась на публике в мятой рубашке и кольцом в губе

После известного инцидента в Париже на Неделе моды, когда Ким удерживали, а затем ограбили двое вооруженных людей, взгляд на жизнь у светской львицы явно изменился. Вряд ли раньше её поклонники могли представить, что Кардашьян пройдётся по улице в таком неряшливом образе.На днях фотографы поймали и запечатлели звезду в непривычном виде - на Ким была мятая рубашка и брюки на шнуровке. Дополняли это "безобразие" открытые босоножки и кольцо в губе. Многие подписчики блога Кардашьян отметили, что Ким, похоже, в парике.