На днях фотографы поймали и запечатлели звезду в непривычном виде - на Ким была мятая рубашка и брюки на шнуровке. Дополняли это "безобразие" открытые босоножки и кольцо в губе. Многие подписчики блога Кардашьян отметили, что Ким, похоже, в парике.
Ким Кардашьян появилась на публике в мятой рубашке и кольцом в губе
30.01.17 / 19:39
Повседневный образ светской львицы Ким Кардашьян удивил даже её поклонников.
После известного инцидента в Париже на Неделе моды, когда Ким удерживали, а затем ограбили двое вооруженных людей, взгляд на жизнь у светской львицы явно изменился. Вряд ли раньше её поклонники могли представить, что Кардашьян пройдётся по улице в таком неряшливом образе.
На днях фотографы поймали и запечатлели звезду в непривычном виде - на Ким была мятая рубашка и брюки на шнуровке. Дополняли это "безобразие" открытые босоножки и кольцо в губе. Многие подписчики блога Кардашьян отметили, что Ким, похоже, в парике.
На днях фотографы поймали и запечатлели звезду в непривычном виде - на Ким была мятая рубашка и брюки на шнуровке. Дополняли это "безобразие" открытые босоножки и кольцо в губе. Многие подписчики блога Кардашьян отметили, что Ким, похоже, в парике.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 17 628
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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