"Роскошная женщина, царский цвет волос!" - гласят комментарии к фото. Напомним, что Натали совсем скоро станет мамой в третий раз.
Беременная певица Натали сменила имидж
Вчера, 21:57
Популярная российская исполнительница Натали похвасталась новой причёской.
Поклонники 42-летней Натали не устают засыпать её комплиментами. А когда появляется особенный повод - например, новый имидж - восторгам просто нет числа. Звезда обновила свой блог снимком из салона красоты, где ей создали новый образ. Теперь цвет волос певицы - пепельный блонд с легким цветным оттенком.
"Роскошная женщина, царский цвет волос!" - гласят комментарии к фото. Напомним, что Натали совсем скоро станет мамой в третий раз.
"Роскошная женщина, царский цвет волос!" - гласят комментарии к фото. Напомним, что Натали совсем скоро станет мамой в третий раз.
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Ключевые слова: Натали
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Количество просмотров: 24 505
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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