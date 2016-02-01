Беременная певица Натали сменила имидж

Поклонники 42-летней Натали не устают засыпать её комплиментами. А когда появляется особенный повод - например, новый имидж - восторгам просто нет числа. Звезда обновила свой блог снимком из салона красоты, где ей создали новый образ. Теперь цвет волос певицы - пепельный блонд с легким цветным оттенком."Роскошная женщина, царский цвет волос!" - гласят комментарии к фото. Напомним, что Натали совсем скоро станет мамой в третий раз.