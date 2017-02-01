Елена Галицына стала музой известного дизайнера

- рассказывает Елена Галицына.Месье Житруа пришел в мир высокой моды из медицины через свое научное исследование. В свое время, будучи дипломированным детским психологом, он разработал терапевтические методы лечения детей с физическими недостатками, для которых сам шил специальные костюмы. Жан-Клод Житруа, кавалер высшей награды Франции - Ордена Почетного Легиона, заслужил всемирную славу благодаря изобретенной им эластичной коже, которая покорила всех модниц и модников своей практичностью и утонченностью покроя. Сегодня из изобретенной им уникальной эластичной кожи создаются фантастические предметы гардероба - от штанов и курток до вечерних платьев, которые идеально сидят на фигуре и требуют ухода не больше, чем обычная одежда из хлопка.Сам мастер считает, что одежда - это вторая кожа. Поэтому надевая какую-то вещь, человек должен чувствовать себя прежде всего свободно и естественно. Именно такую одежду высокой моды он и создает."Очень надеюсь, что в скором времени в России еще больше людей смогут узнать об этих невероятных предметах искусства, которые идеально подходят для нашей страны! Ведь чем больше красоты вокруг, тем больше добра и любви!"- подытожила Елена.