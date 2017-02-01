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Елена Галицына стала музой известного дизайнера

01.02.17 / 23:01
Модельер Жан-Клод Житруа 25 января представил в Париже свою новую коллекцию. Среди приглашенных на показ селебрити была и модель Елена Галицына, которая давно является поклонницей таланта дизайнера Житруа, и которая вдохновила его на проведение столь масштабного мероприятия (для Житруа такая презентация стала первой за долгие годы).

Елена Галицына стала музой известного дизайнера

"С каждым новым днем я все большую влюбляюсь в этот неповторимый бренд и все сильнее восхищаюсь талантом этого удивительного человека! Я очень рада, что мне посчастливилось быть причастной к этому показу, который восхитил каждого, кто оказался там. Пожалуй, это был лучший вечер в моей жизни. Спасибо, маэстро!"

- рассказывает Елена Галицына.

Елена Галицына стала музой известного дизайнера


Месье Житруа пришел в мир высокой моды из медицины через свое научное исследование. В свое время, будучи дипломированным детским психологом, он разработал терапевтические методы лечения детей с физическими недостатками, для которых сам шил специальные костюмы. Жан-Клод Житруа, кавалер высшей награды Франции - Ордена Почетного Легиона, заслужил всемирную славу благодаря изобретенной им эластичной коже, которая покорила всех модниц и модников своей практичностью и утонченностью покроя. Сегодня из изобретенной им уникальной эластичной кожи создаются фантастические предметы гардероба - от штанов и курток до вечерних платьев, которые идеально сидят на фигуре и требуют ухода не больше, чем обычная одежда из хлопка.

Елена Галицына стала музой известного дизайнера


Сам мастер считает, что одежда - это вторая кожа. Поэтому надевая какую-то вещь, человек должен чувствовать себя прежде всего свободно и естественно. Именно такую одежду высокой моды он и создает.

Елена Галицына стала музой известного дизайнера


"Очень надеюсь, что в скором времени в России еще больше людей смогут узнать об этих невероятных предметах искусства, которые идеально подходят для нашей страны! Ведь чем больше красоты вокруг, тем больше добра и любви!"

- подытожила Елена.

Елена Галицына стала музой известного дизайнера

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Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 8 645
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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