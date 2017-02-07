Вероятно, чтобы скрасить негатив расставания, телеведущая решила посетить церемонию вручения самой знаменитой кинопремии мира "Оскар". Для Виктории этот выход станет далеко не первым на мировом уровне - она уже появлялась на Каннском фестивале, в том числе в компании супруга.
Виктория Боня появится на красной дорожке церемонии "Оскар-2017"
07.02.17 / 23:05
Телеведущая Виктория Боня объявила о решении посетить "Оскар".
Напомним, накануне Виктория объявила о расставании со своим супругом Алексом Смерфитом: "Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом решили расстаться... Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много тёплых воспоминаний" - написала Боня в личном блоге.
Вероятно, чтобы скрасить негатив расставания, телеведущая решила посетить церемонию вручения самой знаменитой кинопремии мира "Оскар". Для Виктории этот выход станет далеко не первым на мировом уровне - она уже появлялась на Каннском фестивале, в том числе в компании супруга.
Вероятно, чтобы скрасить негатив расставания, телеведущая решила посетить церемонию вручения самой знаменитой кинопремии мира "Оскар". Для Виктории этот выход станет далеко не первым на мировом уровне - она уже появлялась на Каннском фестивале, в том числе в компании супруга.
← Беременная певица Натали показала нео... Звезда Дома 2 Ольга Рапунцель заговори... →
Ключевые слова: Виктория Боня
Количество просмотров: 54 236
Количество просмотров: 54 236
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages, woman.ru, elle
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, gettyimages, woman.ru, elle
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ирина Шейк изменилась до неузнаваемости Российская модель Ирина Шейк приняла участие в новой фотосессии.
Мария Кожевникова рассказала правду о своих «ночных похождениях» по ресторанам Актриса Мария Кожевникова прокомментировала новость о разгульной ночной жизни.
Беременная Анастасия Стоцкая оказалась в больнице Певица Анастасия Стоцкая провела под капельницей несколько дней.
Екатерина Алешкина - девушка, которую целовал муж Виктории Боня Екатерина Алешкина – модель, которая благодаря своему поцелую с Алексом Смерфитом, стала известна всей России.
Звезда Дома 2 Ольга Рапунцель заговорила о покорности и унижении Несколько месяцев Ольга Рапунцель провела на Сейшелах, где строила свою любовь, но теперь пришло время вернуться в Москву.
Виктория Боня появится на красной дорожке церемонии "Оскар-2017" Телеведущая Виктория Боня объявила о решении посетить "Оскар".
Беременная певица Натали показала необычное фото в компании Андрея Малахова Певица Натали совсем скоро станет мамой в третий раз.
Анна Шульгина примерила обручальное кольцо Дочь певицы Валерии Анна Шульгина удивила поклонников снимком с кольцом.
София Кальчева взорвала интернет страстным снимком с Николаем Басковым Возлюбленная певца Николая Баскова София Кальчева обновила свой блог свежим снимком.