Виктория Боня появится на красной дорожке церемонии "Оскар-2017"

Напомним, накануне Виктория объявила о расставании со своим супругом Алексом Смерфитом: "Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом решили расстаться... Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много тёплых воспоминаний" - написала Боня в личном блоге.Вероятно, чтобы скрасить негатив расставания, телеведущая решила посетить церемонию вручения самой знаменитой кинопремии мира "Оскар". Для Виктории этот выход станет далеко не первым на мировом уровне - она уже появлялась на Каннском фестивале, в том числе в компании супруга.