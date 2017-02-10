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Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла

10.02.17 / 21:54
Певица Кэти Перри преобразилась ради выхода новой песни.

Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла
Каких только трансформаций ни пережили волосы популярной американской звезды Кэти Перри. Прическа - это, пожалуй, самая изменяемая деталь образа певицы. Помимо всевозможных стрижек, волосы неоднократно были окрашены буквально во все цвета радуги.

Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла


Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла


Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла


Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла


Самая свежая перемена выглядит гораздо более классической, чем многие предыдущие. Кэти стала платиновой блондинкой - всё ради выходящего на днях сингла звезды, который она представит на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми". Новый образ невероятно идёт Перри - певицу уже похвалили поклонники.

Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла


Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла

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Ключевые слова: Кэти Перри

Количество просмотров: 11 284
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages, cosmopolitan

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