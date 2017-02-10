Самая свежая перемена выглядит гораздо более классической, чем многие предыдущие. Кэти стала платиновой блондинкой - всё ради выходящего на днях сингла звезды, который она представит на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми". Новый образ невероятно идёт Перри - певицу уже похвалили поклонники.
Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла
10.02.17 / 21:54
Певица Кэти Перри преобразилась ради выхода новой песни.
Каких только трансформаций ни пережили волосы популярной американской звезды Кэти Перри. Прическа - это, пожалуй, самая изменяемая деталь образа певицы. Помимо всевозможных стрижек, волосы неоднократно были окрашены буквально во все цвета радуги.
Самая свежая перемена выглядит гораздо более классической, чем многие предыдущие. Кэти стала платиновой блондинкой - всё ради выходящего на днях сингла звезды, который она представит на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми". Новый образ невероятно идёт Перри - певицу уже похвалили поклонники.
Самая свежая перемена выглядит гораздо более классической, чем многие предыдущие. Кэти стала платиновой блондинкой - всё ради выходящего на днях сингла звезды, который она представит на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми". Новый образ невероятно идёт Перри - певицу уже похвалили поклонники.
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Ключевые слова: Кэти Перри
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Количество просмотров: 11 284
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages, cosmopolitan
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Автор фото: instagram, gettyimages, cosmopolitan
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