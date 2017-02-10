Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла

Каких только трансформаций ни пережили волосы популярной американской звезды Кэти Перри. Прическа - это, пожалуй, самая изменяемая деталь образа певицы. Помимо всевозможных стрижек, волосы неоднократно были окрашены буквально во все цвета радуги.Самая свежая перемена выглядит гораздо более классической, чем многие предыдущие. Кэти стала платиновой блондинкой - всё ради выходящего на днях сингла звезды, который она представит на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми". Новый образ невероятно идёт Перри - певицу уже похвалили поклонники.