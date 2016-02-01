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Маргариту Суханкину не узнали собственные поклонники

Вчера, 21:35
Бывшая участница группы "Мираж" Маргарита Суханкина сменила имидж.

Маргариту Суханкину не узнали собственные поклонники
Певица Маргарита Суханкина приняла предложение телеканала НТВ и стала одним из членов жюри нового музыкального шоу "Ты - супер!". Конкурсанты - дети-сироты, пытающиеся покорить музыкальный олимп.

Маргариту Суханкину не узнали собственные поклонники


Маргариту Суханкину не узнали собственные поклонники


Однако поклонники, в первую очередь, обратили внимание на кардинальное изменение в образе исполнительницы - все привыкли, что Суханкина - блондинка, поэтому после неожиданного превращения в брюнетку зрители даже растерялись и не сразу признали в одной из наставников звезду "Миража".

Маргариту Суханкину не узнали собственные поклонники

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Ключевые слова: Маргарита Суханкина

Количество просмотров: 10 556
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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