Маргариту Суханкину не узнали собственные поклонники

Певица Маргарита Суханкина приняла предложение телеканала НТВ и стала одним из членов жюри нового музыкального шоу "Ты - супер!". Конкурсанты - дети-сироты, пытающиеся покорить музыкальный олимп.Однако поклонники, в первую очередь, обратили внимание на кардинальное изменение в образе исполнительницы - все привыкли, что Суханкина - блондинка, поэтому после неожиданного превращения в брюнетку зрители даже растерялись и не сразу признали в одной из наставников звезду "Миража".