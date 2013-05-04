На показе присутствовала мама Систин, а также старшая сестра. Сильвестр Сталлоне не смог посетить показ, однако дочка всецело ощущала его поддержку - в интервью актер признавался, что одобряет все начинания своих девочек.
Дочь Сильвестра Сталлоне впервые появилась на подиуме в рамках Недели моды
Сегодня, 03:36
Одна из трёх дочерей популярного актера Сильвестра Сталлоне дебютировала на показе.
Средняя дочь Сильвестра Сталлоне Систин приняла участие в Неделе моды в Лондоне. Девушка появилась на показе Topshop Unique. 18-летняя Систин выложила в свой блог снимок с подиума и поблагодарила бренд за невероятный опыт.
На показе присутствовала мама Систин, а также старшая сестра. Сильвестр Сталлоне не смог посетить показ, однако дочка всецело ощущала его поддержку - в интервью актер признавался, что одобряет все начинания своих девочек.
На показе присутствовала мама Систин, а также старшая сестра. Сильвестр Сталлоне не смог посетить показ, однако дочка всецело ощущала его поддержку - в интервью актер признавался, что одобряет все начинания своих девочек.
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Ключевые слова: Сильвестр Сталлоне, Систин Сталлоне
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Количество просмотров: 6 604
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages
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Автор фото: instagram, gettyimages
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