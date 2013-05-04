Дочь Сильвестра Сталлоне впервые появилась на подиуме в рамках Недели моды

Средняя дочь Сильвестра Сталлоне Систин приняла участие в Неделе моды в Лондоне. Девушка появилась на показе Topshop Unique. 18-летняя Систин выложила в свой блог снимок с подиума и поблагодарила бренд за невероятный опыт.На показе присутствовала мама Систин, а также старшая сестра. Сильвестр Сталлоне не смог посетить показ, однако дочка всецело ощущала его поддержку - в интервью актер признавался, что одобряет все начинания своих девочек.