Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом

Анджелина Джоли представила в Камбодже своё новое режиссерское творение - фильм, рассказывающий о нечеловеческой жестокости и геноциде населения страны во времена правления партии красных кхмеров, получил название "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи".Однако история особых отношений между Джоли и прекрасной азиатской страной началась задолго до работы над фильмом, в 2001 году - в то время Энджи блистала в картине "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", съемки которой, по большей части, проходили именно в Камбодже. Актриса буквально влюбилась в эту страну, часто приезжала с гуманитарными миссиями, а уже через год усыновила ребенка - Мэддокса. Именно он, по признанию Джоли на пресс-конференции, и вдохновил её работать над картиной.Для светского выхода на премьеру ленты Анджелина выбрала потрясающе яркое платье с открытой спиной. Актриса выглядела роскошно - невероятно помолодевшая и счастливая.