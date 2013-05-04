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Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом

Сегодня, 04:52
Голливудская звезда Анджелина Джоли вместе с детьми посетила пресс-мероприятия в Камбодже.

Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом

Анджелина Джоли представила в Камбодже своё новое режиссерское творение - фильм, рассказывающий о нечеловеческой жестокости и геноциде населения страны во времена правления партии красных кхмеров, получил название "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи".

Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом


Однако история особых отношений между Джоли и прекрасной азиатской страной началась задолго до работы над фильмом, в 2001 году - в то время Энджи блистала в картине "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", съемки которой, по большей части, проходили именно в Камбодже. Актриса буквально влюбилась в эту страну, часто приезжала с гуманитарными миссиями, а уже через год усыновила ребенка - Мэддокса. Именно он, по признанию Джоли на пресс-конференции, и вдохновил её работать над картиной.

Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом


Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом


Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом


Для светского выхода на премьеру ленты Анджелина выбрала потрясающе яркое платье с открытой спиной. Актриса выглядела роскошно - невероятно помолодевшая и счастливая.

Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом


Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом


Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом


← Дочь Сильвестра Сталлоне впервые появ...

Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 7 865
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages, afp, east news

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