Вера Брежнева показала себя во всей красе

Свежий снимок исполнительницы привёл её подписчиков в полный восторг - Вера Брежнева позирует на фоне необычной декорации. Для оригинальной съемки исполнительница выбрала наряд, прекрасно гармонирующий с фоном. Но, разумеется, главным в топе и роскошной юбке было то, что они идеально подчеркнули стройную фигуру звезды."На эти ножки можно смотреть бесконечно" - пишут поклонники Брежневой. "Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки!" - подписала снимок певица.