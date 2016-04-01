"На эти ножки можно смотреть бесконечно" - пишут поклонники Брежневой. "Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки!" - подписала снимок певица.
Вера Брежнева показала себя во всей красе
Вчера, 23:31
Певица Вера Брежнева выложила в блог роскошное фото.
Свежий снимок исполнительницы привёл её подписчиков в полный восторг - Вера Брежнева позирует на фоне необычной декорации. Для оригинальной съемки исполнительница выбрала наряд, прекрасно гармонирующий с фоном. Но, разумеется, главным в топе и роскошной юбке было то, что они идеально подчеркнули стройную фигуру звезды.
"На эти ножки можно смотреть бесконечно" - пишут поклонники Брежневой. "Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки!" - подписала снимок певица.
"На эти ножки можно смотреть бесконечно" - пишут поклонники Брежневой. "Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки!" - подписала снимок певица.
← Нюша перестала скрывать своего избран...
Ключевые слова: Вера Брежнева
Количество просмотров: 6 669
Количество просмотров: 6 669
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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