Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Вера Брежнева показала себя во всей красе

Вчера, 23:31
Певица Вера Брежнева выложила в блог роскошное фото.

Вера Брежнева показала себя во всей красе
Свежий снимок исполнительницы привёл её подписчиков в полный восторг - Вера Брежнева позирует на фоне необычной декорации. Для оригинальной съемки исполнительница выбрала наряд, прекрасно гармонирующий с фоном. Но, разумеется, главным в топе и роскошной юбке было то, что они идеально подчеркнули стройную фигуру звезды.

Вера Брежнева показала себя во всей красе


"На эти ножки можно смотреть бесконечно" - пишут поклонники Брежневой. "Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки!" - подписала снимок певица.

Вера Брежнева показала себя во всей красе


Вера Брежнева показала себя во всей красе


Вера Брежнева показала себя во всей красе

← Нюша перестала скрывать своего избран...

Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 6 669
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков
Вера Брежнева показала роскошную фигуру в купальнике
Вера Брежнева опубликовала снимок топлесс, сделанный в Индии
Вера Брежнева порадовала поклонников забавной фотографией своей младшей дочки
Самое популярное за неделю
Комментарии
Вера Брежнева показала себя во всей красе Певица Вера Брежнева выложила в блог роскошное фото.
Нюша перестала скрывать своего избранника Певица Нюша впервые вышла в свет со своим возлюбленным.
Ксения Бородина рассказала о своей болезни Телеведущая Ксения Бородина сделала откровенное признание в своём блоге.
Анджелина Джоли помолодела и очаровала публику ярко-розовым нарядом Голливудская звезда Анджелина Джоли вместе с детьми посетила пресс-мероприятия в Камбодже.
Дочь Сильвестра Сталлоне впервые появилась на подиуме в рамках Недели моды Одна из трёх дочерей популярного актера Сильвестра Сталлоне дебютировала на показе.
Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок Дочь певицы Валерии Анна Шульгина вновь порадовала поклонников откровенным фото.
Беременная Анастасия Стоцкая рассказала о поле будущего малыша Певица Анастасия Стоцкая готовится стать мамой во второй раз.
Стала известна правда о родах Юлии Савичевой Сегодня во многих изданиях появились сообщения о том, что певица Юлия Савичева стала мамой.
Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына Певица Наташа Королева обновила свой блог свежим снимком.
Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков Певица Вера Брежнева показала пикантный снимок.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.