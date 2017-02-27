Кирстен Данст в роскошном вечернем образе на дорожке «Оскар-2017»

Актрисы продолжают удивлять публику и фотографов своими невероятными нарядами. Настоящей изюминкой вечера уже стал потрясающий образ Кирстен Данст. Актриса прошла по красной дорожке в элегантном чёрном платье со шлейфом.Наряд прекрасно подчеркнул идеальную фигуру звезды. Дополнили образ яркий макияж и комплект украшений.