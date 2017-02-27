Хэлли Берри поразила публику невероятной прической на церемонии «Оскар-2017»

Специально для светского выхода на торжественную церемонию Хэлли Берри сменила имидж и появилась на дорожке с безумной прической в стиле афро.Платье звезды заслуживает не меньше внимания - потрясающий полупрозрачный наряд прекрасно подходит Хэлли.