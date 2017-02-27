Сальма Хайек на красной дорожке «Оскар-2017»

Сальма Хайек вновь удивляет своей невероятной фигурой - для появления на торжественной дорожке звезда выбрала потрясающее полупрозрачное платье, выгодно подчеркнувшее её роскошный бюст.Прическа Сальмы проста, как всё гениальное и создаёт отличный образ.