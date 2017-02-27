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Сальма Хайек на красной дорожке «Оскар-2017»

Вчера, 07:47
Актриса Сальма Хайек поразила публику роскошным декольте.

Сальма Хайек на красной дорожке «Оскар-2017»
Сальма Хайек вновь удивляет своей невероятной фигурой - для появления на торжественной дорожке звезда выбрала потрясающее полупрозрачное платье, выгодно подчеркнувшее её роскошный бюст.

Сальма Хайек на красной дорожке «Оскар-2017»


Сальма Хайек на красной дорожке «Оскар-2017»


Прическа Сальмы проста, как всё гениальное и создаёт отличный образ.

Сальма Хайек на красной дорожке «Оскар-2017»

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Ключевые слова: Сальма Хайек, Оскар-2017

Количество просмотров: 12 818
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages, twitter

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