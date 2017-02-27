Скарлетт Йоханссон показала пикантную татуировку на церемонии «Оскар-2017»

Для появления на церемонии "Оскар" Скарлетт Йоханссон выбрала необычное платье из блестящей ткани. Нежное сочетание розового и серого придало образу звезды свежесть и легкость, а покрой платья позволил оценить тату актрисы.Дополнили образ металлический пояс и браслеты.