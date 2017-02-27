Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»

По сравнению с предыдущими церемониями, звезды допустили меньше ошибок в выборе нарядов и, в целом, угодили и публике, и модным критикам. Но не все удостоились комплиментов. Пожалуй, самым спорным образом премии стал наряд Мэрил Стрип - большинство признаёт его крайне неудачным, а кто-то считает настоящей изюминкой вечера.Следующей под "раздачу" попала Хэлли Берри и её, в целом, неплохое платье, которое было совершенно убито безумной прической.Далее актриса Рут Негга и неудачное воплощение красного наряда на красной дорожке.Дженнифер Гудвин и ещё один провальный выход "в красном".Наряд Лесли Манн заслужил множество неприятных прозвищ, самое безобидное из которых - помятая штора.Жанель Монэ в образе, где слишком много всего - украшений, стилей, декоративных элементов.Кружевное платье совершенно испортило фигуру Алисии Викандер.Не самый удачный наряд подобрала и супруга звезды "Пятидесяти оттенков серого" Джейми Дорнана Амелия Уорнер.И, наконец, коллега Дорнана по "Оттенкам" Дакота Джонсон в весьма спорном платье с нелепым бантом.