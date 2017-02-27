Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»

Следующей под "раздачу" попала Хэлли Берри и её, в целом, неплохое платье, которое было совершенно убито безумной прической.
Далее актриса Рут Негга и неудачное воплощение красного наряда на красной дорожке.
Дженнифер Гудвин и ещё один провальный выход "в красном".
Наряд Лесли Манн заслужил множество неприятных прозвищ, самое безобидное из которых - помятая штора.
Жанель Монэ в образе, где слишком много всего - украшений, стилей, декоративных элементов.
Кружевное платье совершенно испортило фигуру Алисии Викандер.
Не самый удачный наряд подобрала и супруга звезды "Пятидесяти оттенков серого" Джейми Дорнана Амелия Уорнер.
И, наконец, коллега Дорнана по "Оттенкам" Дакота Джонсон в весьма спорном платье с нелепым бантом.