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Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»

Сегодня, 00:16
Большинство знаменитостей выбрало удачные наряды, однако без модных провалов всё же не обошлось.

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»
По сравнению с предыдущими церемониями, звезды допустили меньше ошибок в выборе нарядов и, в целом, угодили и публике, и модным критикам. Но не все удостоились комплиментов. Пожалуй, самым спорным образом премии стал наряд Мэрил Стрип - большинство признаёт его крайне неудачным, а кто-то считает настоящей изюминкой вечера.

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»


Следующей под "раздачу" попала Хэлли Берри и её, в целом, неплохое платье, которое было совершенно убито безумной прической.

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»


Далее актриса Рут Негга и неудачное воплощение красного наряда на красной дорожке.

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»


Дженнифер Гудвин и ещё один провальный выход "в красном".

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»


Наряд Лесли Манн заслужил множество неприятных прозвищ, самое безобидное из которых - помятая штора.

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»


Жанель Монэ в образе, где слишком много всего - украшений, стилей, декоративных элементов.

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»


Кружевное платье совершенно испортило фигуру Алисии Викандер.

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»


Не самый удачный наряд подобрала и супруга звезды "Пятидесяти оттенков серого" Джейми Дорнана Амелия Уорнер.

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»


И, наконец, коллега Дорнана по "Оттенкам" Дакота Джонсон в весьма спорном платье с нелепым бантом.

Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017»

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Ключевые слова: Оскар-2017

Количество просмотров: 3 016
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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