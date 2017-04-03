Мария Шарапова вышла в свет в облегающем белом наряде

Скандал с применением мельдония, который на некоторое время лишил Шарапову возможности выступать на соревнованиях, постепенно сошёл на нет, и Мария возвращается к светской и спортивной жизни.На днях теннисистка появилась на мероприятии в платье необычного покроя с декоративными элементами. Шарапова дополнила образ открытыми босоножками. Фотографы долго не отпускали звезду мирового спорта.