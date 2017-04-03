На днях теннисистка появилась на мероприятии в платье необычного покроя с декоративными элементами. Шарапова дополнила образ открытыми босоножками. Фотографы долго не отпускали звезду мирового спорта.
Мария Шарапова вышла в свет в облегающем белом наряде
Вчера, 21:19
Теннисистка Мария Шарапова отдала предпочтение необычному платью.
Скандал с применением мельдония, который на некоторое время лишил Шарапову возможности выступать на соревнованиях, постепенно сошёл на нет, и Мария возвращается к светской и спортивной жизни.
На днях теннисистка появилась на мероприятии в платье необычного покроя с декоративными элементами. Шарапова дополнила образ открытыми босоножками. Фотографы долго не отпускали звезду мирового спорта.
На днях теннисистка появилась на мероприятии в платье необычного покроя с декоративными элементами. Шарапова дополнила образ открытыми босоножками. Фотографы долго не отпускали звезду мирового спорта.
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Ключевые слова: Мария Шарапова
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Количество просмотров: 21 892
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages
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Автор фото: instagram, gettyimages
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