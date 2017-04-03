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Мария Шарапова вышла в свет в облегающем белом наряде

Вчера, 21:19
Теннисистка Мария Шарапова отдала предпочтение необычному платью.

Мария Шарапова вышла в свет в облегающем белом наряде
Скандал с применением мельдония, который на некоторое время лишил Шарапову возможности выступать на соревнованиях, постепенно сошёл на нет, и Мария возвращается к светской и спортивной жизни.

Мария Шарапова вышла в свет в облегающем белом наряде


Мария Шарапова вышла в свет в облегающем белом наряде


На днях теннисистка появилась на мероприятии в платье необычного покроя с декоративными элементами. Шарапова дополнила образ открытыми босоножками. Фотографы долго не отпускали звезду мирового спорта.

Мария Шарапова вышла в свет в облегающем белом наряде


Мария Шарапова вышла в свет в облегающем белом наряде

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Ключевые слова: Мария Шарапова

Количество просмотров: 21 892
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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