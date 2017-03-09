Елена Перминова выдержала шквал негативных отзызов в адрес своего внешнего вида

Модель Елена Перминова всегда выглядит элегантно и стильно, это не странно, ведь у модели есть возможность одеваться у лучших дизайнеров мира. Но недавний её комплект вызвал шквал негативных отзывов.

Елена прибыла на мероприятие в очень странном наряде, на ней был топ с рукавами - фонариками, поверх которого было надето кружевное нижнее белье.Из такое же ткани была выполнена и юбка Перминовой.Фолловеры разделились на две части, одни твердили, что наряд ужасен, а другие завидовали умению Елены, надев даже самый экстравагантный наряд, оставаться стильной леди.