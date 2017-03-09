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Наоми Кэмпбелл не удалось сбежать незамеченной из студии "Watch What Happens Live"

Вчера, 22:01
46-летняя модель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) стала гостем передачи в студии проекта "Watch What Happens Live".

Наоми Кэмпбелл не удалось сбежать незамеченной из студии "Watch What Happens Live"

Папарацци "поймали" красавицу на выходе.

Наоми Кэмпбелл не удалось сбежать незамеченной из студии "Watch What Happens Live"


Наоми не отказалась дать автографы желающим и продемонстрировала свою шубку пастельных тонов.

Наоми Кэмпбелл не удалось сбежать незамеченной из студии "Watch What Happens Live"

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Ключевые слова: Наоми Кэмпбелл

Количество просмотров: 2 964
Автор: Mysha

Автор фото: hawtcelebs.com

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