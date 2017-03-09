Помимо роскошных видов, пожалуй, самого знаменитого города США, поклонники смогли оценить и новую прическу Виктории, а точнее новый оттенок её волос. "Ну что, наконец-то я добилась этого розового оттенка" - написала Боня и позже добавила: "Ну а другой половине земного шара прекрасного дня/вечера! Рада, что многим понравился мой эксперимент с розовым оттенком. Ведь вы у меня капризные читатели и вам редко можно угодить. Я все равно вас люблю, вредины мои! Знаю, вы меня тоже любите, хахаха) Я спать, завтра сделаю побольше фотографий в новом образе".
Виктория Боня похвасталась розовым цветом волос
Вчера, 20:47
Телеведущая Виктория Боня, наконец, добилась желаемого цвета волос.
Виктория Боня практически ежедневно обновляет свою личную страничку свежими фотографиями - звезда проводит время в солнечном Лос-Анджелесе.
Помимо роскошных видов, пожалуй, самого знаменитого города США, поклонники смогли оценить и новую прическу Виктории, а точнее новый оттенок её волос. "Ну что, наконец-то я добилась этого розового оттенка" - написала Боня и позже добавила: "Ну а другой половине земного шара прекрасного дня/вечера! Рада, что многим понравился мой эксперимент с розовым оттенком. Ведь вы у меня капризные читатели и вам редко можно угодить. Я все равно вас люблю, вредины мои! Знаю, вы меня тоже любите, хахаха) Я спать, завтра сделаю побольше фотографий в новом образе".
Помимо роскошных видов, пожалуй, самого знаменитого города США, поклонники смогли оценить и новую прическу Виктории, а точнее новый оттенок её волос. "Ну что, наконец-то я добилась этого розового оттенка" - написала Боня и позже добавила: "Ну а другой половине земного шара прекрасного дня/вечера! Рада, что многим понравился мой эксперимент с розовым оттенком. Ведь вы у меня капризные читатели и вам редко можно угодить. Я все равно вас люблю, вредины мои! Знаю, вы меня тоже любите, хахаха) Я спать, завтра сделаю побольше фотографий в новом образе".
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Ключевые слова: Виктория Боня
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Количество просмотров: 6 214
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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