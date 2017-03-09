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Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос

Сегодня, 04:15
Актриса Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Персональный покупатель" в неожиданном имидже.

Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос
Шок от нового образа Кристен Стюарт испытали не только её поклонники, но и модные эксперты - актриса практически побрилась налысо, а "остатки" волос обесцветила, став блондинкой.

Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос


Нельзя не отметить и оригинальный наряд звезды "Сумерек", в котором она предстала на красной дорожке своего нового фильма "Персональный покупатель" - американская премьера ленты состоялась в Лос-Анджелесе. Её образ в целом выглядел очень эффектно, хотя поклонники актрисы, похоже, до сих пор не определились, идёт ли Стюарт такое преображение.

Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос


Впервые мистическая драма "Персональный покупатель" французского режиссера Оливье Ассайаса была показана публике на Каннском кинофестивале весной прошлого года. Фильм стал ещё одним весьма убедительным доказательством того, что Кристен, как актриса, уже давно "выросла" из "Сумерек" и превратилась в настоящего профессионала своего дела. За предыдущую картину "Зильс-Мария", режиссером которой также был Ассайас, Стюарт получила самую престижную кинематографическую награду Франции "Сезар", тем самым став первой американской актрисой, удостоенной такой чести.

Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос


В "Персональном покупателе", вышедшем на российские экраны 2 марта, Кристен исполняет роль Морин Картрайт - она помогает богатой молодой актрисе подбирать наряды, драгоценности и аксессуары для светских выходов, фактически создаёт её образ. Морин - обычная девушка с крайне необычной способностью - она умеет общаться с призраками. Недавно она потеряла своего брата-близнеца, умершего от порока сердца - тот же недуг есть и у самой героини. Морин условилась с братом - кто из них двоих умрёт первым, тот должен постараться "выйти на связь" из загробного мира - подать знак или проявить себя иным образом.

Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос


Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос


Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос


Ожидая контакта с братом, девушка начинает получать странные смс от незнакомца и оказывается втянутой в страшную и опасную игру. Кристен подарила своей героине невероятные эмоции - она пропускает сквозь себя все переживания и трудности, с которыми сталкивается Морин. В одной из сцен фильма Стюарт предстает полностью обнаженной.

Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос


Несмотря на клише и незаконченность некоторых персонажей, от фильма, а особенно от игры Стюарт, совершенно невозможно оторваться. В загадочном, гламурном, а порой и ужасающем повествовании раскрывается нетривиальная история о поиске себя и одиночестве в огромном мире.

Кристен Стюарт кардинально сменила имидж, избавившись от волос

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Ключевые слова: Кристен Стюарт

Количество просмотров: 19 630
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages, кадры из фильма

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