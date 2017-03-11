Дарья Пынзарь надела неудачный наряд розового цвета

Этому оттенку очень идет розовый цвет, который Даша носит часто и с удовольствием. Но недавний её наряд назвали "перебором", мол как же можно надевать все и сразу.Но, сама Даша не отчаивается, ведь этот пост не про то, как надеть все лучшее сразу, а про то, как заработать денег для семьи, ведь все штучки на Дарье - участвуют в рекламе.Стоит отметить, что Пынзарь везде надевает одежду любимого оттенка, как верхнюю:Так и просто кофточки. Но часто ругается на то, что на фотографиях ей "обрезают ноги"."Когда фото делает фотограф мужского рода, всегда отрезаются туфли. зато много стены)) я кстати на программе " прямой эфир" тема горячая , пока ещё не разобралась что к чему, потом напишу, но вообще я так поняла это тренд сезона "девушка-жертва насилия и осуждённые на десятки лет молодые люди" Страшно за нашу молодёжь , пиар строят уже на том что за гранью не точно бы морали , а даже за гранью закона".