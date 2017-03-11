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Дарья Пынзарь надела неудачный наряд розового цвета

Сегодня, 12:33
Экс-звезда Дом-2 Дарья Пынзарь известна не только своими романами на проекте, но и исключительно белым цветом волос.

Дарья Пынзарь надела неудачный наряд розового цвета
Этому оттенку очень идет розовый цвет, который Даша носит часто и с удовольствием. Но недавний её наряд назвали "перебором", мол как же можно надевать все и сразу.

Дарья Пынзарь надела неудачный наряд розового цвета


Но, сама Даша не отчаивается, ведь этот пост не про то, как надеть все лучшее сразу, а про то, как заработать денег для семьи, ведь все штучки на Дарье - участвуют в рекламе.

Стоит отметить, что Пынзарь везде надевает одежду любимого оттенка, как верхнюю:

Дарья Пынзарь надела неудачный наряд розового цвета


Так и просто кофточки. Но часто ругается на то, что на фотографиях ей "обрезают ноги".

"Когда фото делает фотограф мужского рода, всегда отрезаются туфли. зато много стены)) я кстати на программе " прямой эфир" тема горячая , пока ещё не разобралась что к чему, потом напишу, но вообще я так поняла это тренд сезона "девушка-жертва насилия и осуждённые на десятки лет молодые люди" Страшно за нашу молодёжь , пиар строят уже на том что за гранью не точно бы морали , а даже за гранью закона".

Дарья Пынзарь надела неудачный наряд розового цвета

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Ключевые слова: Дарья Пынзарь

Количество просмотров: 19 604
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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