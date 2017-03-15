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Ванесса Хадженс попыталась смешать стили, надев майку и строгие штаны

Вчера, 19:21
28-летняя певица Ванесса Хадженс удивила выбором своего наряда.

Ванесса Хадженс попыталась смешать стили, надев майку и строгие штаны
Ванесса выбрала майку от Calvin Klein и широкие штаны. Необычный look она дополнила залаченным пучком и круглыми очками с желтыми стеклами.

Ванесса Хадженс попыталась смешать стили, надев майку и строгие штаны


Даже не могу найти верного сравнения, на что похож весь этот образ. Но внешне смотрится очень эпично. А вам как?

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Ключевые слова: Ванесса Хадженс

Количество просмотров: 1 612
Автор: Mysha

Автор фото: hawtcelebs.com

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