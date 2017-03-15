Ванесса Хадженс попыталась смешать стили, надев майку и строгие штаны

Ванесса выбрала майку от Calvin Klein и широкие штаны. Необычный look она дополнила залаченным пучком и круглыми очками с желтыми стеклами.Даже не могу найти верного сравнения, на что похож весь этот образ. Но внешне смотрится очень эпично. А вам как?