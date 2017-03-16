Беременная Рози Хантингтон-Уайтли спрятала растущий животик под необычным нарядом

Казалось бы - какой наряд лучше всего скроет округлившийся животик, как не платье? Однако готовящаяся стать мамой в первый раз Рози Хантингтон-Уайтли предпочла необычный "выход из положения". Для появления на модной презентации она выбрала свободную черную блузу с отрытыми плечами, а также слегка укороченные брюки.В итоге, возлюбленной актера Джейсона Стэтхэма удалось практически полностью скрыть беременность. Настоящей изюминкой образа стала деревянная сумочка.