В итоге, возлюбленной актера Джейсона Стэтхэма удалось практически полностью скрыть беременность. Настоящей изюминкой образа стала деревянная сумочка.
Беременная Рози Хантингтон-Уайтли спрятала растущий животик под необычным нарядом
Сегодня, 03:15
Модель Рози Хантингтон-Уайтли появилась на светском мероприятии в оригинальном образе.
Казалось бы - какой наряд лучше всего скроет округлившийся животик, как не платье? Однако готовящаяся стать мамой в первый раз Рози Хантингтон-Уайтли предпочла необычный "выход из положения". Для появления на модной презентации она выбрала свободную черную блузу с отрытыми плечами, а также слегка укороченные брюки.
В итоге, возлюбленной актера Джейсона Стэтхэма удалось практически полностью скрыть беременность. Настоящей изюминкой образа стала деревянная сумочка.
В итоге, возлюбленной актера Джейсона Стэтхэма удалось практически полностью скрыть беременность. Настоящей изюминкой образа стала деревянная сумочка.
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Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм
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Количество просмотров: 5 707
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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