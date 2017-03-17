Дарью Пынзарь невозможно узнать

На фотографии Дарья запечатлена с макияжем "кошачие глазки", собранными волосами и большими серьгами.Поклонники очень удивились образу, который воссоздан на снимке. Многие фанаты с трудом узнали на нем молодую маму. Все привыкли видеть Дарью в обычном образе с распущенными волосами и минимальным макияжем.Дарья Пынзарь подписала снимок следующим образом: «Доброе утро! Люблю быть женщиной по многим причинам, но, особенно за возможность быть разной. Спасибо за такие шикарные снимки».«Дарья, будьте собой! Выглядит не естественно когда человек из себя что-то изображает. На кого-то похожи…», «Ой, Дашенька, это кто? Не могу понять, вы или у вас есть старшая сестра? Как-то совсем тут иначе выглядите, если это вы…», «Похоже на Дану Борисову. Или это она и есть?»,«Похожа на героиню фильма «Сойка-пересмешница», «Не узнала! Дашулька, тебе очень хорошо, когда волосы собраны. Совсем другая!», «Дарья, вы тут напоминаете Элину Камирен. Оставайтесь собой, вы же такая красивая и лучше всех!», «Очень изменилась, конечно. Здесь Тема на вас похож», «Другая… Не понимаю даже, кого напоминаете мне», «Похожа с Олесей Ермаковой из «Холостяка» на этом фото» - комментировали фото фанаты.