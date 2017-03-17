Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дарью Пынзарь невозможно узнать

Сегодня, 12:42
Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь разместила черно-белое фото.

Дарью Пынзарь невозможно узнать
На фотографии Дарья запечатлена с макияжем "кошачие глазки", собранными волосами и большими серьгами.

Поклонники очень удивились образу, который воссоздан на снимке. Многие фанаты с трудом узнали на нем молодую маму. Все привыкли видеть Дарью в обычном образе с распущенными волосами и минимальным макияжем.

Дарью Пынзарь невозможно узнать


Дарья Пынзарь подписала снимок следующим образом: «Доброе утро! Люблю быть женщиной по многим причинам, но, особенно за возможность быть разной. Спасибо за такие шикарные снимки».

«Дарья, будьте собой! Выглядит не естественно когда человек из себя что-то изображает. На кого-то похожи…», «Ой, Дашенька, это кто? Не могу понять, вы или у вас есть старшая сестра? Как-то совсем тут иначе выглядите, если это вы…», «Похоже на Дану Борисову. Или это она и есть?»,«Похожа на героиню фильма «Сойка-пересмешница», «Не узнала! Дашулька, тебе очень хорошо, когда волосы собраны. Совсем другая!», «Дарья, вы тут напоминаете Элину Камирен. Оставайтесь собой, вы же такая красивая и лучше всех!», «Очень изменилась, конечно. Здесь Тема на вас похож», «Другая… Не понимаю даже, кого напоминаете мне», «Похожа с Олесей Ермаковой из «Холостяка» на этом фото» - комментировали фото фанаты.

← Беременная Рози Хантингтон-Уайтли спр... Дочь певицы Славы Александра опублико... →

Ключевые слова: Дарья Пынзарь

Количество просмотров: 6 916
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дарья Пынзарь надела неудачный наряд розового цвета
Мама двоих детей Дарья Пынзарь снялась в сексуальной фотосессии
Экс-участница Дом-2 Дарья Пынзарь впервые показала себя без косметики
Беременная Дарья Пынзарь отдыхает с мужем и сыном в Сорочанах
Самое популярное за неделю
Комментарии
Дочка Виктории Боря вернулась к маме отметить юбилей С тех пор, как Виктория Боня переехала в Калифорнию, дочка Анджелина жила отдельно от звездной мамы.
Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения Экс-участники проекта Дом-2 Виктория Романец и Антон Гусев неожиданно решили расстаться. Напомним, в конце 2016 года Антон ушел от Евгении Феофилактовой к другой знойной брюнетке.
Певица Виктория Дайнеко посетила светский вечер после разрыва с мужем На прошлой неделе стало известно, что 29-летняя певица Виктория Дайнеко рассталась с мужем Дмитрием Клейманом.
Ведущая Ольга Бузова организовала прием 31-летняя певица и ведущая Ольга Бузова организовала конкурс для своих подписчиков в социальной сети.
Мама певицы Корнелии Манго выглядит на 20 лет моложе 30-летняя певица Корнелия Манго решила обратиться к популярному стилисту-визажисту Гоар Аветесян.
Дочь певицы Славы Александра опубликовала фото в купальнике 36-летняя певица Слава с дочерью отдыхает в Дубаи.
Дарью Пынзарь невозможно узнать Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь разместила черно-белое фото.
Беременная Рози Хантингтон-Уайтли спрятала растущий животик под необычным нарядом Модель Рози Хантингтон-Уайтли появилась на светском мероприятии в оригинальном образе.
Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений Певица Бритни Спирс целый день развлекалась на аттракционах со своими детьми.
Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры С 2001 года, поклонники Гарри Поттера следили за тем, как героиня Эммы Уотсон, Гермиона, превращалась из маленькой девочки в цветущую девушку, а теперь дождались и фото в стиле ню.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.