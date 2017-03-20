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Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии

Сегодня, 19:27
Популярная модель Рози Хантингтон-Уайтли представила коллекцию обуви.

Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии
Готовящаяся впервые стать мамой Рози продолжает работать, несмотря на интересное положение. Она принимает участие в различных фотосессиях, а также посещает светские мероприятия.

Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии


Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии


Очередная съемка модели, на сей раз для рекламной кампании бренда обуви Ugg, прошла на красивейшем пляже в Малибу.

Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии


Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии


Кадры были сделаны несколько месяцев назад, когда звезда ещё не была беременна, но в сети фотосет появился только сейчас. Рози позировала в купальнике и продемонстрировала прекрасную фигуру.

Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии


Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии


Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии


Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии

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Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли

Количество просмотров: 7 969
Автор: Katarina

Автор фото: Ugg, instagram, viva

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