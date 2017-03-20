Рози Хантингтон-Уайтли снялась в пляжной фотосессии

Готовящаяся впервые стать мамой Рози продолжает работать, несмотря на интересное положение. Она принимает участие в различных фотосессиях, а также посещает светские мероприятия.
Очередная съемка модели, на сей раз для рекламной кампании бренда обуви Ugg, прошла на красивейшем пляже в Малибу.
Кадры были сделаны несколько месяцев назад, когда звезда ещё не была беременна, но в сети фотосет появился только сейчас. Рози позировала в купальнике и продемонстрировала прекрасную фигуру.
Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли
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Автор: Katarina
Автор фото: Ugg, instagram, viva
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