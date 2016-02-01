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Надежда Михалкова изменилась до неузнаваемости

Сегодня, 19:25
Актриса Надежда Михалкова неожиданно сменила имидж, став копией известной французской актрисы.

Надежда Михалкова изменилась до неузнаваемости
Актриса и дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова Надежда никогда не меняла имидж так кардинально, как сейчас. Поклонники привыкли видеть её блондинкой или в тёмно-русом оттенке - звезда меняла лишь длину волос и варианты укладки. И вдруг Михалкова перевоплотилась в героиню актрисы Одри Тоту из романтического фильма "Амели".

Надежда Михалкова изменилась до неузнаваемости


Надежда Михалкова изменилась до неузнаваемости


Одри Тоту
Надежда Михалкова изменилась до неузнаваемости


Именно эта картина сразу пришла в голову подписчикам Надежды, увидевшим её свежее фото. Однако некоторые из них предположили, что актриса просто примерила парик. Так это или нет - не важно, главное - можно оценить новый образ Надежды.

Надежда Михалкова изменилась до неузнаваемости


Надежда Михалкова изменилась до неузнаваемости

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Ключевые слова: Надежда Михалкова

Количество просмотров: 3 185
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, кадр из фильма

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