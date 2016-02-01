Надежда Михалкова изменилась до неузнаваемости

Актриса и дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова Надежда никогда не меняла имидж так кардинально, как сейчас. Поклонники привыкли видеть её блондинкой или в тёмно-русом оттенке - звезда меняла лишь длину волос и варианты укладки. И вдруг Михалкова перевоплотилась в героиню актрисы Одри Тоту из романтического фильма "Амели".Одри ТотуИменно эта картина сразу пришла в голову подписчикам Надежды, увидевшим её свежее фото. Однако некоторые из них предположили, что актриса просто примерила парик. Так это или нет - не важно, главное - можно оценить новый образ Надежды.