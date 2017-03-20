Павел Воля не смог сдержаться от просмотра голых ножек Юлии Ковальчук

Юлия Ковальчук не только экс-солистка группы Блестящие, но и талантливая ведущая. С ней приятно поговорить и хочется смотреть, тем более учитывая то, какой наряд выбрала для встречи с Павлом Воля Юля.

Пару недель назад она была приглашена на передачу комика под названием "Интуиция". Мы уже писали, что туда Ковальчук пришла в одной рубашке.Сама Юля только сейчас отметила, что приковала к себе взгляды всех мужчин в студии (хотя, почему только мужчин, мне тоже нравится, отличная фигура и её смелая подача).Хотя в блоге она скромно подписала:"просто смешная фоточка))) #импровизация #тнт #юлияковальчук #счастье #вечер". Но мы-то с Вами понимаем, что тут дело не только в юморе, но и в похотливом взгляде Павла Воля.Хотя, видели мы кое-что и покруче в "исполнении" Юлии...