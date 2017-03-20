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Павел Воля не смог сдержаться от просмотра голых ножек Юлии Ковальчук

Сегодня, 19:19
Юлия Ковальчук не только экс-солистка группы Блестящие, но и талантливая ведущая. С ней приятно поговорить и хочется смотреть, тем более учитывая то, какой наряд выбрала для встречи с Павлом Воля Юля.

Павел Воля не смог сдержаться от просмотра голых ножек Юлии Ковальчук


Пару недель назад она была приглашена на передачу комика под названием "Интуиция". Мы уже писали, что туда Ковальчук пришла в одной рубашке.

Павел Воля не смог сдержаться от просмотра голых ножек Юлии Ковальчук


Сама Юля только сейчас отметила, что приковала к себе взгляды всех мужчин в студии (хотя, почему только мужчин, мне тоже нравится, отличная фигура и её смелая подача).

Павел Воля не смог сдержаться от просмотра голых ножек Юлии Ковальчук


Хотя в блоге она скромно подписала:

"просто смешная фоточка))) #импровизация #тнт #юлияковальчук #счастье #вечер". Но мы-то с Вами понимаем, что тут дело не только в юморе, но и в похотливом взгляде Павла Воля.

Хотя, видели мы кое-что и покруче в "исполнении" Юлии...

Павел Воля не смог сдержаться от просмотра голых ножек Юлии Ковальчук

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук

Количество просмотров: 1 469
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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