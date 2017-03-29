Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами

Кто бы мог подумать, что всегда стройная Виктория Бекхэм, которую даже подозревают в анорексии, выпустит коллекцию одежды для женщин "в теле"? Но на что не пойдёшь ради развития бизнеса и привлечения дополнительных покупателей, а, соответственно, и повышения прибыли.Самым большим размером в новой линии нарядов будет XXXL, а цены на вещи, наоборот, будут весьма демократичными - по сравнению с прошлыми коллекциями, новую одежду можно считать дешёвой. Ещё до начала продаж логично предположить, что свежие творения Виктории будут пользоваться спросом, ведь ранее наряды её авторства могли носить только исключительно стройные женщины.