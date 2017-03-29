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Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами

Вчера, 22:30
Дизайнер Виктория Бекхэм впервые создала линию одежды plus-size.

Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами
Кто бы мог подумать, что всегда стройная Виктория Бекхэм, которую даже подозревают в анорексии, выпустит коллекцию одежды для женщин "в теле"? Но на что не пойдёшь ради развития бизнеса и привлечения дополнительных покупателей, а, соответственно, и повышения прибыли.

Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами


Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами


Самым большим размером в новой линии нарядов будет XXXL, а цены на вещи, наоборот, будут весьма демократичными - по сравнению с прошлыми коллекциями, новую одежду можно считать дешёвой. Ещё до начала продаж логично предположить, что свежие творения Виктории будут пользоваться спросом, ведь ранее наряды её авторства могли носить только исключительно стройные женщины.

Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами


Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами


Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами


Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 1 976
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, spletnik.ru

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