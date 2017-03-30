Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в необычном комбинезоне

47-летняя звезда Голливуда Кэтрин Зета-Джонс поддалась моде на комбинезоны с широкими штанинами. Именно в таком образе актрису запечатлели фотографы, когда она направлялась в студию на съемки.Классическое сочетание цветов выразилось в белой блузе и черном комбинезоне, дополнили образ туфли с острым носом. Наряд, в основном, пришёлся по душе поклонникам и пользователям сети, однако некоторые отметили, что образ получился слишком строгим и ему не хватило чуть-чуть свободы.