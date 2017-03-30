Классическое сочетание цветов выразилось в белой блузе и черном комбинезоне, дополнили образ туфли с острым носом. Наряд, в основном, пришёлся по душе поклонникам и пользователям сети, однако некоторые отметили, что образ получился слишком строгим и ему не хватило чуть-чуть свободы.
Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в необычном комбинезоне
Вчера, 21:07
Актриса Кэтрин Зета-Джонс остановила свой выбор на нетипичном наряде.
47-летняя звезда Голливуда Кэтрин Зета-Джонс поддалась моде на комбинезоны с широкими штанинами. Именно в таком образе актрису запечатлели фотографы, когда она направлялась в студию на съемки.
Классическое сочетание цветов выразилось в белой блузе и черном комбинезоне, дополнили образ туфли с острым носом. Наряд, в основном, пришёлся по душе поклонникам и пользователям сети, однако некоторые отметили, что образ получился слишком строгим и ему не хватило чуть-чуть свободы.
Классическое сочетание цветов выразилось в белой блузе и черном комбинезоне, дополнили образ туфли с острым носом. Наряд, в основном, пришёлся по душе поклонникам и пользователям сети, однако некоторые отметили, что образ получился слишком строгим и ему не хватило чуть-чуть свободы.
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Ключевые слова: Кэтрин Зета-Джонс
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Количество просмотров: 7 462
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, spletnik.ru
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Автор фото: vk.com, spletnik.ru
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