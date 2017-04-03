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Дочь Иосифа Пригожина занялась бизнесом

Сегодня, 10:54
Даная Пригожина сейчас является студенткой Международного института экономики и права.

Дочь Иосифа Пригожина занялась бизнесом
20-летняя девушка совмещает учебу с работой, она подрабатывает визажистом и моделью. А недавно Даная еще решила заняться собственным интернет-магазином, которое носит название "Даная".

Дочь Иосифа Пригожина занялась бизнесом


«Я сама давно заказываю одежду через Интернет, - рассказывает девушка. – Это очень удобно. И тогда я решила открыть собственный магазин, в котором девушки разных форм смогут себе что-то подобрать. Сама являюсь моделью Plus-size, по себе знаю, как непросто бывает девочками с нестандартной фигурой найти что-то красивое и женственное. В моем бутике будут представлены наряды размеров от 40 до 60! Девиз магазина – «Женщины красивы в любом размере».

Дочь Иосифа Пригожина занялась бизнесом


Пригожина сообщает, что в ее магазине большой ассортимент. В группе "ВКонтакте" у девушки можно найти любую одежду по вкусу.

«Также я сделала доступные цены – от двух тысяч рублей, - делится Даная. – Правда, куртки подороже – от четырех тысяч. Хочу, чтобы эту одежду смогла носить любая девушка».

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Ключевые слова: Даная Пригожина

Количество просмотров: 1 638
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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