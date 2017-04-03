Дочь Иосифа Пригожина занялась бизнесом

20-летняя девушка совмещает учебу с работой, она подрабатывает визажистом и моделью. А недавно Даная еще решила заняться собственным интернет-магазином, которое носит название "Даная".«Я сама давно заказываю одежду через Интернет, - рассказывает девушка. – Это очень удобно. И тогда я решила открыть собственный магазин, в котором девушки разных форм смогут себе что-то подобрать. Сама являюсь моделью Plus-size, по себе знаю, как непросто бывает девочками с нестандартной фигурой найти что-то красивое и женственное. В моем бутике будут представлены наряды размеров от 40 до 60! Девиз магазина – «Женщины красивы в любом размере».Пригожина сообщает, что в ее магазине большой ассортимент. В группе "ВКонтакте" у девушки можно найти любую одежду по вкусу.«Также я сделала доступные цены – от двух тысяч рублей, - делится Даная. – Правда, куртки подороже – от четырех тысяч. Хочу, чтобы эту одежду смогла носить любая девушка».