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Анастасия Решетова опубликовала фото в платье, из которого почти вываливается грудь

Вчера, 19:58
В данный момент модель Анастасия Решетова находится в США, а именно в Лос-Анджелесе, куда она улетела 31 марта.

Анастасия Решетова опубликовала фото в платье, из которого почти вываливается грудь
Судя по всему, там происходят какие-то чудеса, о которых девушка говорит очень трепетно:

«Все мои ожидания оказались оправданы. И даже более чем.. За эти дни, что мне здесь предстоит провести, думаю, что произойдёт очень многое. Я решу несколько рабочих вопросов, наслажусь компанией моих самых близких друзей, проведу долгожданные встречи с не менее долгожданными людьми, увижу и прочувствую все самые атмосферные места города и просто буду дышать полной грудью, отдыхая от московского ритма жизни и неблагоприятного климата. О том, что ждёт меня по возращению я пока не хочу думать (до понедельника хотя б). Живу сегодня. Прямо сейчас».

Анастасия Решетова опубликовала фото в платье, из которого почти вываливается грудь


Кое-кто даже предположил, что именно там, в какой-нибудь супер-клинике Тимати и Анастасия все-таки решились зачать ребенка.

Анастасия Решетова опубликовала фото в платье, из которого почти вываливается грудь


Хотя, по-моему, этим можно заняться и без наблюдения врачей, в более интимном месте.

Ну, а завершила свой поток мыслей Анастасия роскошной фотографией, селфи, на которой она позирует в красном откровенном платье.

Анастасия Решетова опубликовала фото в платье, из которого почти вываливается грудь

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 4 030
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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