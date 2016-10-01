Анастасия Решетова опубликовала фото в платье, из которого почти вываливается грудь

Судя по всему, там происходят какие-то чудеса, о которых девушка говорит очень трепетно:«Все мои ожидания оказались оправданы. И даже более чем.. За эти дни, что мне здесь предстоит провести, думаю, что произойдёт очень многое. Я решу несколько рабочих вопросов, наслажусь компанией моих самых близких друзей, проведу долгожданные встречи с не менее долгожданными людьми, увижу и прочувствую все самые атмосферные места города и просто буду дышать полной грудью, отдыхая от московского ритма жизни и неблагоприятного климата. О том, что ждёт меня по возращению я пока не хочу думать (до понедельника хотя б). Живу сегодня. Прямо сейчас».Кое-кто даже предположил, что именно там, в какой-нибудь супер-клинике Тимати и Анастасия все-таки решились зачать ребенка.Хотя, по-моему, этим можно заняться и без наблюдения врачей, в более интимном месте.Ну, а завершила свой поток мыслей Анастасия роскошной фотографией, селфи, на которой она позирует в красном откровенном платье.